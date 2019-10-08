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    Азмун, Байрамян, Эдер – в команде недели РПЛ по версии WhoScored. Соболева не включили в сборную

    Портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам 12-го тура РПЛ.

    В команду недели вошли по два футболиста из «Зенита», «Оренбурга», «Рубина» и «Ростова», по одному – из «Краснодара», «Локомотива» и ЦСКА.

    Вратарь: Егор Бабурин («Ростов»);

    Защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Урош Радакович, Сергей Терехов (оба – «Оренбург»), Виталий Денисов («Рубин»);

    Полузащитники: Иван Обляков (ЦСКА); Магомед Оздоев («Зенит»), Зурико Давиташвили («Рубин»), Хорен Байрамян («Ростов»);

    Нападающие: Эдер («Локомотив»), Сердар Азмун («Зенит»).

    Ранее РПЛ опубликовала символическую сборную тура. В ней отсутствовал Азмун, однако был форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев.

    Источник: твиттер WhoScored

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