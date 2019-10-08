Азмун, Байрамян, Эдер – в команде недели РПЛ по версии WhoScored. Соболева не включили в сборную

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную по итогам 12-го тура РПЛ.

В команду недели вошли по два футболиста из «Зенита», «Оренбурга», «Рубина» и «Ростова», по одному – из «Краснодара», «Локомотива» и ЦСКА.

Вратарь: Егор Бабурин («Ростов»);

Защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Урош Радакович, Сергей Терехов (оба – «Оренбург»), Виталий Денисов («Рубин»);

Полузащитники: Иван Обляков (ЦСКА); Магомед Оздоев («Зенит»), Зурико Давиташвили («Рубин»), Хорен Байрамян («Ростов»);

Нападающие: Эдер («Локомотив»), Сердар Азмун («Зенит»).

Ранее РПЛ опубликовала символическую сборную тура. В ней отсутствовал Азмун, однако был форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев.