Чистяков: «Полгода назад играл в ФНЛ и не думал о сборной»

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной России.
- 25-летнего футболиста впервые в карьере вызвали в национальную команду.
- Российская сборная готовится к матчам отбора Евро-2020 против Шотландии и Кипра.
– В сборной хороший коллектив, приняли хорошо. Все здороваются, подбадривают. Полгода назад играл в ФНЛ, не думал о сборной. Ставил цель закрепиться в «Ростове»
– О чем говорили с Черчесовым?
– Ничего особенного. Что надо работать и доказывать. Из ребят пообщался только с Пашей Могилевцем, с Сергеем Петровым. Больше не особо с кем знаком. Но все равно приятно. Раньше смотрел их по телевизору, а сейчас мы одна команда.