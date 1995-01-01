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    Чистяков: «Полгода назад играл в ФНЛ и не думал о сборной»

    Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от пребывания в расположении сборной России.

    • 25-летнего футболиста впервые в карьере вызвали в национальную команду.
    • Российская сборная готовится к матчам отбора Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

    – В сборной хороший коллектив, приняли хорошо. Все здороваются, подбадривают. Полгода назад играл в ФНЛ, не думал о сборной. Ставил цель закрепиться в «Ростове»

    – О чем говорили с Черчесовым?

    – Ничего особенного. Что надо работать и доказывать. Из ребят пообщался только с Пашей Могилевцем, с Сергеем Петровым. Больше не особо с кем знаком. Но все равно приятно. Раньше смотрел их по телевизору, а сейчас мы одна команда.

    Источник: «Матч ТВ»

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