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    Бакаев: «В «Спартаке» проблемы, но я о нем пока не думаю»

    Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев отказался комментировать информацию о возможном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

    Российский футболист в данный момент находится в расположении сборной России, которая готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

    — Есть информация, что «Спартак» завершил переговоры с Тедеско.

    — Сейчас я в сборной и сосредоточен только на ней, на матче с Шотландией. О «Спартаке» пока не думаю. Понятно, что есть проблемы. Но сейчас об этом не думаю, впереди важный, исторический матч с Шотландией.

    • 10 октября Россия сыграет матч против Шотландии в Москве, а 13 октября проведет в Никосии встречу с Кипром.

    «Спорт-Экспресс»: Тедеско согласовал контракт со «Спартаком»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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