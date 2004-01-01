«Ювентус» и «Вольфсбург» – единственные клубы из топ-5 лиг, еще ни разу не проигравшие в этом сезоне

«Ювентус» и «Вольфсбург» остались единственными клубами из топ-5 европейских чемпионатов, которые не проиграли ни одного матча в сезоне-2019/20.

Туринский клуб продлил свою беспроигрышную серию в матче 7-го тура Серии А с «Интером» (2:1). В этом сезоне «Ювентус» провел девять матчей во всех турнирах, семь из которых выиграл и в двух сыграл вничью.

«Вольфсбург» во встрече 7-го тура Бундеслиги минимально обыграл «Унион» (1:0). В активе немецкого клуба десять игр во всех турнирах – шесть побед и четыре ничьи.