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    «Ювентус» и «Вольфсбург» – единственные клубы из топ-5 лиг, еще ни разу не проигравшие в этом сезоне

    «Ювентус» и «Вольфсбург» остались единственными клубами из топ-5 европейских чемпионатов, которые не проиграли ни одного матча в сезоне-2019/20.

    Туринский клуб продлил свою беспроигрышную серию в матче 7-го тура Серии А с «Интером» (2:1). В этом сезоне «Ювентус» провел девять матчей во всех турнирах, семь из которых выиграл и в двух сыграл вничью.

    «Вольфсбург» во встрече 7-го тура Бундеслиги минимально обыграл «Унион» (1:0). В активе немецкого клуба десять игр во всех турнирах – шесть побед и четыре ничьи.

    • «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в своем активе 19 очков.
    • «Вольфсбург» занимает вторую строчку в Бундеслиге, набрав 15 баллов.

    Источник: твиттер Gracenote Live

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