Широков: «Гончаренко – далеко не топ-тренер. При нем молодежь ЦСКА не прогрессирует»

тем не менее, дважды был обыгран реал - а в то же время хряки заняли позорное 4 место в группе ЛЕ, чего не удавалось сделать даже какой-нибудь Кубани. позор спартаку!
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что молодые игроки ЦСКА не прогрессируют при главном тренере Викторе Гончаренко.
«Гончаренко – далеко не топ-тренер. При нем ЦСКА не прогрессирует. Особенно молодежь. Когда брали молодых игроков, был расчет на их прогресс в дальнейшем.
Например, Обляков в «Уфе» и в ЦСКА — две большие разницы. В первые полгода после перехода в московский клуб Обляков обыгрывал. Мог отдать скрытую передачу. Сейчас он играет назад и поперек», – заявил Широков в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».
- Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года.
- При белорусском специалисте ЦСКА дважды завоевывал серебряные медали РПЛ (2016/17, 2017/18), а также выигрывал Суперкубок России (2018).