Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?

    Широков: «Гончаренко – далеко не топ-тренер. При нем молодежь ЦСКА не прогрессирует»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что молодые игроки ЦСКА не прогрессируют при главном тренере Викторе Гончаренко.

    «Гончаренко – далеко не топ-тренер. При нем ЦСКА не прогрессирует. Особенно молодежь. Когда брали молодых игроков, был расчет на их прогресс в дальнейшем.

    Например, Обляков в «Уфе» и в ЦСКА — две большие разницы. В первые полгода после перехода в московский клуб Обляков обыгрывал. Мог отдать скрытую передачу. Сейчас он играет назад и поперек», – заявил Широков в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».

    • Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года.
    • При белорусском специалисте ЦСКА дважды завоевывал серебряные медали РПЛ (2016/17, 2017/18), а также выигрывал Суперкубок России (2018).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:20
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +175

      alarm 47 минут назад

      тем не менее, дважды был обыгран реал - а в то же время хряки заняли позорное 4 место в группе ЛЕ, чего не удавалось сделать даже какой-нибудь Кубани. позор спартаку!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -668

      DonBaton > alarm 28 минут назад

      Этот среал обыгрывали все кому не лень

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      underground_10 > alarm 18 секунд назад

      Откуда такая нелюбовь к Спартаку?
      Я за ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2769

      мы_не_рабы 50 минут назад

      "Чья бы корова мычала". Что-то этот гламурный парень никому не нужен, только на Матч тв языком чесать умеет. Взял бы да и показал как нужно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      Mr Green 56 минут назад

      Рома, покажи как надо, вместо того, чтоб языком чесать. Человек с таким составом призовые места занимает, тебе коней в таком состоянии дай, ты их в ФНЛ провалишь

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73912
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru