Широков: «Гончаренко – далеко не топ-тренер. При нем молодежь ЦСКА не прогрессирует»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что молодые игроки ЦСКА не прогрессируют при главном тренере Викторе Гончаренко.

«Гончаренко – далеко не топ-тренер. При нем ЦСКА не прогрессирует. Особенно молодежь. Когда брали молодых игроков, был расчет на их прогресс в дальнейшем.

Например, Обляков в «Уфе» и в ЦСКА — две большие разницы. В первые полгода после перехода в московский клуб Обляков обыгрывал. Мог отдать скрытую передачу. Сейчас он играет назад и поперек», – заявил Широков в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ».