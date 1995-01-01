АПЛ. «Манчестер Сити» дома проиграл «Вулверхэмптону», «Арсенал» и «Челси» одержали победы

Верил в волков. Очень порадовали!!! Жаль не посмотрел матч, зато обзором насладился)))
Завершились три матча 8-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» дома проиграл «Вулверхэмптону», «Арсенал» победил «Борнмут» благодаря голу Давида Луиса, а «Челси» на выезде выиграл у «Саутгемптона».
Англия. Премьер-лига. 8-й тур
Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Траоре, 80; 0:2 – Траоре, 90+4.
Гол: 1:0 – Луис, 9.
Саутгемптон – Челси – 1:4 (1:3)
Голы: 0:1 – Абрахам, 17; 0:2 – Маунт, 24; 1:2 – Ингс, 30; 1:3 – Канте, 40; 1:4 – Батшуайи, 89.