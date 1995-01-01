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    АПЛ. «Манчестер Сити» дома проиграл «Вулверхэмптону», «Арсенал» и «Челси» одержали победы

    Завершились три матча 8-го тура чемпионата Англии.

    «Манчестер Сити» дома проиграл «Вулверхэмптону», «Арсенал» победил «Борнмут» благодаря голу Давида Луиса, а «Челси» на выезде выиграл у «Саутгемптона».

    Англия. Премьер-лига. 8-й тур

    Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Траоре, 80; 0:2 – Траоре, 90+4.

    Арсенал – Борнмут – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Луис, 9.

    Саутгемптон – Челси – 1:4 (1:3)

    Голы: 0:1 – Абрахам, 17; 0:2 – Маунт, 24; 1:2 – Ингс, 30; 1:3 – Канте, 40; 1:4 – Батшуайи, 89.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1744

      SarJr 13 минут назад

      Верил в волков. Очень порадовали!!! Жаль не посмотрел матч, зато обзором насладился)))

      0
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      Рейтинг: +572

      Сенситив 14 минут назад

      у канониров, толи не сыгранность, толи молодняк,
      бегут-то хорошо, напора мало, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +1191

      Marley Bob 15 минут назад

      Волкам респект!дёрнуть Сити на их поле это почти подвиг.стартовали крайне неудачно,но,вроде,исправляют ситуацию.и дарят надежду на интригу в АПЛ.

      2
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      Рейтинг: +1744

      SarJr > Marley Bob 5 минут назад

      Вот бы ещё ле затащили....)

      0
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      Рейтинг: +536

      Санёк 17 27 минут назад

      Челси с Лэмпардом ещё круче становится, если вот эти фокусы не покажет защита с вратарём,то будет очень красивый игра команды)))

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