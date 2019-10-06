У Крооса травма приводящей мышцы бедра

Пресс-служба «Реала» сообщила о состоянии полузащитника Тони Крооса.
На 34-й минуте матча с «Гранадой» (4:2, восьмой тур Примеры) игрок был заменен на Луку Модрича.
Кроосу диагностировали травму приводящей мышцы левого бедра. О сроках восстановления не сообщается.
- 29-летний хавбек провел 10-й матч в сезоне. На его счету один гол и две результативные передачи.
- Команда Зинедина Зидана лидирует в чемпионате Испании. На групповом этапе Лиги чемпионов мадридцы проиграли «ПСЖ» (0:3) и сыграли вничью с «Брюгге» (2:2).