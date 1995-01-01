Семак: «Серьезность повреждения Мамманы покажет обследование. По словам доктора, все очень плохо»

Здоровья! Неплохо начинал в Зените, но "кресты" и после этого все грустно...
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме полузащитника Эмануэля Мамманы.
Аргентинец из-за повреждения покинул поле в матче с «Уралом» (3:1, 12-й тур РПЛ) на 14-й минуте.
– Что с Мамманой?
– Насколько серьезно повреждение, покажет обследование. Мы очень расстроились, потому что доктор попросил сразу замену.
Ориентируясь на слова доктора после игры, могу сказать, что все очень плохо. Посмотрим, насколько.
– Решение сыграть в три центральных защитника больше связано с дисквалификацией Ракицкого или желанием дать игровую практику Осорио и Маммане?
– Все вместе. У нас еще пропускал Барриоса, он важная фигура с точки зрения баланса в атаке и обороне. Решили посмотреть на взаимодействия в такой расстановке.
- Вместо Мамманы вышел хавбек Олег Шатов, который во втором тайме забил в свои ворота в матче против бывшего клуба.
- Петербургский клуб набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги.