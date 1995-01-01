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    Семак: «Серьезность повреждения Мамманы покажет обследование. По словам доктора, все очень плохо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травме полузащитника Эмануэля Мамманы.

    Аргентинец из-за повреждения покинул поле в матче с «Уралом» (3:1, 12-й тур РПЛ) на 14-й минуте.

    – Что с Мамманой?

    – Насколько серьезно повреждение, покажет обследование. Мы очень расстроились, потому что доктор попросил сразу замену.

    Ориентируясь на слова доктора после игры, могу сказать, что все очень плохо. Посмотрим, насколько.

    – Решение сыграть в три центральных защитника больше связано с дисквалификацией Ракицкого или желанием дать игровую практику Осорио и Маммане?

    – Все вместе. У нас еще пропускал Барриоса, он важная фигура с точки зрения баланса в атаке и обороне. Решили посмотреть на взаимодействия в такой расстановке.

    • Вместо Мамманы вышел хавбек Олег Шатов, который во втором тайме забил в свои ворота в матче против бывшего клуба.
    • Петербургский клуб набрал 26 очков и возглавил турнирную таблицу Премьер-лиги.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1667

      baden69 10 минут назад

      Здоровья! Неплохо начинал в Зените, но "кресты" и после этого все грустно...

      0
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      Рейтинг: +807

      Джой > baden69 7 минут назад

      Даа...от слова крест в Зените.
      Большие надежды возлагались на него на следующий сезон по крайней мере,жаль хрустальный.....Здоровья!

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