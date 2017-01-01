Гаттузо: «Не веду никаких переговоров. Приехал в Москву смотреть футбол»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что в данный момент не ведет переговоры с российскими клубами.

«Прибыл в Москву, чтобы посмотреть матчи «Локомотив» – «Зенит» и «Краснодар» — «Арсенал». Я не веду никаких переговоров, я приехал смотреть футбол», – отметил Гаттузо в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».