Гаттузо: «Не веду никаких переговоров. Приехал в Москву смотреть футбол»

Значит переговоры уже завершены и контракт подписан. )
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что в данный момент не ведет переговоры с российскими клубами.
«Прибыл в Москву, чтобы посмотреть матчи «Локомотив» – «Зенит» и «Краснодар» — «Арсенал». Я не веду никаких переговоров, я приехал смотреть футбол», – отметил Гаттузо в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
- Ранее СМИ сообщали, что Гаттузо может возглавить один из российских клубов, а также ведет переговоры с «Дженоа».
- Гаттузо был главным тренером «Милана» в период с 2017 по 2019 годы.