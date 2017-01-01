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    Гаттузо: «Не веду никаких переговоров. Приехал в Москву смотреть футбол»

    Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо заявил, что в данный момент не ведет переговоры с российскими клубами.

    «Прибыл в Москву, чтобы посмотреть матчи «Локомотив»«Зенит» и «Краснодар»«Арсенал». Я не веду никаких переговоров, я приехал смотреть футбол», – отметил Гаттузо в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

    • Ранее СМИ сообщали, что Гаттузо может возглавить один из российских клубов, а также ведет переговоры с «Дженоа».
    • Гаттузо был главным тренером «Милана» в период с 2017 по 2019 годы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14532

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Значит переговоры уже завершены и контракт подписан. )

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