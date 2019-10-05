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    Соболев забил в матче с «Сочи» и вышел на первое место в списке бомбардиров РПЛ

    В матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» принимает на своем поле «Крылья Советов».

    На четвертой минуте встречи счет открыл нападающий самарского клуба Александр Соболев. Для 22-летнего форварда этот гол стал девятым в текущем розыгрыше РПЛ. В списке бомбардиров чемпионата Соболев делит первое место с нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым.

    • Соболев стал игроком «Крыльев Советов» в 2018 году, перейдя из «Томи».
    • В минувшем сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Енисей», где забил три гола в десяти матчах.
    • Ранее The Sun сообщал об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.10.2019 19:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1580

      Борат 5 октября, 21:42

      Соболев в мю, шомуродов в Челси)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1548

      Фан666 5 октября, 20:27

      Уйдёт в зенит или локомотив, а потом по арендам мыкаться. Правда там реал за мю уже очередь занял

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1099

      овертайм 5 октября, 19:39

      как можно играть в команде борющейся за выживание и быть лучшим бомбардиром?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +7103

      Skull_Boy > овертайм 5 октября, 20:26

      Да не бойся зимой в Зенит уйдет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2325

      InterMilLano1908 5 октября, 19:20

      Ну все еще 6 голов и в кристал пэлас за 20 лямов

      2
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      Рейтинг: +1051

      Sviro 5 октября, 19:20

      Отлично!!! Теперь, главное не расслабляться!!! Играть ещё много.

      0
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      Рейтинг: +2247

      maygli 5 октября, 19:16

      Удивительный игрок.
      Если так дальше пойдёт, заберёт его Зенит себе, как пить дать.

      0
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      Рейтинг: +107

      Dizgen > maygli 5 октября, 19:19

      Он сказал к зени ни ни

      2
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      Рейтинг: +11077

      sssrspartak > Dizgen 5 октября, 19:36

      и правильно!туда тока на лавку!парень это понял!!хотя если быть честным к нам если,то тоже перспектива не впечатляет!был бы тренер типа бердыева слуцкого романцева,то еще как то...!а так???

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