Соболев забил в матче с «Сочи» и вышел на первое место в списке бомбардиров РПЛ

Соболев в мю, шомуродов в Челси)))
В матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» принимает на своем поле «Крылья Советов».
На четвертой минуте встречи счет открыл нападающий самарского клуба Александр Соболев. Для 22-летнего форварда этот гол стал девятым в текущем розыгрыше РПЛ. В списке бомбардиров чемпионата Соболев делит первое место с нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым.
- Соболев стал игроком «Крыльев Советов» в 2018 году, перейдя из «Томи».
- В минувшем сезоне нападающий выступал на правах аренды за «Енисей», где забил три гола в десяти матчах.
- Ранее The Sun сообщал об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед».