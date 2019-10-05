Соболев забил в матче с «Сочи» и вышел на первое место в списке бомбардиров РПЛ

В матче 12-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» принимает на своем поле «Крылья Советов».

На четвертой минуте встречи счет открыл нападающий самарского клуба Александр Соболев. Для 22-летнего форварда этот гол стал девятым в текущем розыгрыше РПЛ. В списке бомбардиров чемпионата Соболев делит первое место с нападающим «Ростова» Элдором Шомуродовым.