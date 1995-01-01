Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    У Жоаозиньо ушиб пятки. Сообщалось о подозрении на перелом ноги

    Пресс-служба «Динамо» сообщила о состоянии полузащитника Жоаозиньо, замененного в матче с «Оренбургом» (0:2, 12-й тур РПЛ).

    По итогу обследования, проведенного в ходе встречи игроку диагностирован сильный ушиб пятки.

    Издание Sport24 сообщало о возможном переломе ноги 30-летнего игрока.

    • Поражение стало для московского клуба четвертым подряд. С 10-ю очками команда занимает предпоследнее место в чемпионате.
    • После игры главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов подал в отставку. Руководство приняло ее и анонсировало назначение временного тренера в ближайшее время.

    Источник: Официальный твиттер «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:40
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1483

      Axe111 1 час назад

      Ушиб пятки,бедняжка ВЫЗДОРАВЛИВАЙ

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73909
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru