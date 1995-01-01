У Жоаозиньо ушиб пятки. Сообщалось о подозрении на перелом ноги

Ушиб пятки,бедняжка ВЫЗДОРАВЛИВАЙ
Пресс-служба «Динамо» сообщила о состоянии полузащитника Жоаозиньо, замененного в матче с «Оренбургом» (0:2, 12-й тур РПЛ).
По итогу обследования, проведенного в ходе встречи игроку диагностирован сильный ушиб пятки.
Издание Sport24 сообщало о возможном переломе ноги 30-летнего игрока.
- Поражение стало для московского клуба четвертым подряд. С 10-ю очками команда занимает предпоследнее место в чемпионате.
- После игры главный тренер московского клуба Дмитрий Хохлов подал в отставку. Руководство приняло ее и анонсировало назначение временного тренера в ближайшее время.