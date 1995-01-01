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    Хохлов подал в отставку после поражения от «Оренбурга»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог поражению от «Оренбурга» (0:2) в 12-м туре РПЛ.

    «Поражение, наверное, закономерно. Выходили с одним планом на игру, но удаление игрока все карты спутало. Выиграть этот поединок после удаления нереально было.

    Старались ребята, но «Оренбург» очень грамотно завладел инициативой и начал вести игру, играя в большинстве. Было тяжело.

    Говорили в перерыве, что нужно терпеть и проявить характер, постараться поймать «Оренбург» на контратаке, но этого не получилось», – сказал Хохлов в эфире «Матч Премьер».

    По данным телеканала, после пресс-конференции специалист подал в отставку. Руководство ее приняло. В сентябре специалист также подавал в отставку, но клуб отказал ему в уходе.

    • На 42-минуте вторую желтую карточку в составе московского клуба получил хавбек Артур Юсупов.
    • «Динамо» с 10-ю очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии30
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      Рейтинг: +67

      Суворов_лучший 37 минут назад

      какой телеканал? ни хрена ни указано, сообщение двухнедельной сраности

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2404

      JTherry 37 минут назад

      в прошлом сезоне Арсенал выписывал отставки тренерам, в этом - Оренбург... следующий - или Божович, или Шаронов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Мудакам 1 час назад

      неужели было неясно, что его гнать пора???? наверно, нет - они же такие, как меня зовут!!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14528

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Жаль Хохлова, он в РПЛ самый невезучий тренер.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +307

      Cнег > DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Везёт тому, кто везёт...А кто не понимает в тренерском ремесле на уровне РПЛ - не лезь туда, даже, если играл прилично.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +122

      ц 1 час назад

      И надо было столько мучится??? И нас мучить. Это вообще не тренер, молодежка была его пределом.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +999

      neim 1 час назад

      От Спартака на один шаг отстали ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9170

      vka1970 1 час назад

      Отставка закономерная.
      Как и мы проsрали всё что можно.
      Удачи динамикам с новым главнокомандующим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Legion-o 1 час назад

      Для Динамо уход Хохлова ничего не поменяет! Генералы продали самый дорогой актив общества Петровский парк, а теперь планомерно убивают и сам клуб. Когда же вы нажретесь?

      5
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      ...
      Рейтинг: +33224

      portero > Legion-o 1 час назад

      Никогда ненасытятся, только уход в иной мир.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      o33uk > Legion-o 1 час назад

      Генералы то причём?
      Последний год ВТБ решает всё.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14528

      DOCTOR PENALTY > o33uk 1 час назад

      ты думаешь в ВТБ или над ВТБ нет генералов?...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      o33uk > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Уверен. Я был бы рад если было б как ты говоришь.
      Если бы ты был прав то Динамо не оказалось бы в такой жопе, без стадиона без инфраструктуры.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      Мудакам > o33uk 56 минут назад

      а я всегда, в своих комментариях, обращающись - неужели, вам, типа чудакам(!!!) неясно, что делать и что происходит!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      kakha2008 1 час назад

      Хохла давно менять надо было

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1501

      Борат 1 час назад

      Пиджака в динамо, Хохлова в Спартак)))
      Рокировка!!!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +200

      arrivalgist > Борат 1 час назад

      )) Тоже об этом подумал было.

      0
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      Рейтинг: +862

      serhio80 > Борат 1 час назад

      А тебе швабру под хвост) инсталяция!!!

      2
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      Рейтинг: +31

      паха1991 > Борат 1 час назад

      я хотел бы на это взглянуть.а вдруг бы получилось.всякое бывает)))

      0
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      Рейтинг: +22478

      zra78 > serhio80 1 час назад

      Швабру и не заметит,там уже каток только прокатит!

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