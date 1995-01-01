Хохлов подал в отставку после поражения от «Оренбурга»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подвел итог поражению от «Оренбурга» (0:2) в 12-м туре РПЛ.

«Поражение, наверное, закономерно. Выходили с одним планом на игру, но удаление игрока все карты спутало. Выиграть этот поединок после удаления нереально было.

Старались ребята, но «Оренбург» очень грамотно завладел инициативой и начал вести игру, играя в большинстве. Было тяжело.

Говорили в перерыве, что нужно терпеть и проявить характер, постараться поймать «Оренбург» на контратаке, но этого не получилось», – сказал Хохлов в эфире «Матч Премьер».

По данным телеканала, после пресс-конференции специалист подал в отставку. Руководство ее приняло. В сентябре специалист также подавал в отставку, но клуб отказал ему в уходе.