Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Азар забил «Гранаде» первый гол за «Реал». Кроос заменен из-за травмы

    «Реал» принимает «Гранаду» в восьмом туре чемпионата Испании (2:0, перерыв).

    На 34-й минуте полузащитник Тони Кроос из-за повреждения уступил место на поле Луке Модричу.

    Ожидается, что характер травмы немца и срок восстановления станут известны после матча. 29-летний Кроос провел 10-й матч в текущем сезоне. На его счету один гол и две результативные передачи.

    На шестой минуте состоялась вынужденная замена в составе гостей – хавбек Максим Гоналон вышел вместо Анхеля Монторо.

    • Команда Зинедина Зидана лидирует в чемпионской гонке с 15-ю очками. У «Гранады» 14 баллов и второе место в таблице.
    • На 2-й минуте счет открыл нападающий Карим Бензема. Полузащитник Эден Азар забил второй мяч в добавленное к первому тайму время. Гол стал для бельгийца первым за шесть официальных игр после перехода из «Челси» за 100 миллионов евро.
    • Следить за событиями встречи в Мадриде можно в онлайне «Бомбардира».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73909
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru