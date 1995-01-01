Азар забил «Гранаде» первый гол за «Реал». Кроос заменен из-за травмы

«Реал» принимает «Гранаду» в восьмом туре чемпионата Испании (2:0, перерыв).

На 34-й минуте полузащитник Тони Кроос из-за повреждения уступил место на поле Луке Модричу.

Ожидается, что характер травмы немца и срок восстановления станут известны после матча. 29-летний Кроос провел 10-й матч в текущем сезоне. На его счету один гол и две результативные передачи.

На шестой минуте состоялась вынужденная замена в составе гостей – хавбек Максим Гоналон вышел вместо Анхеля Монторо.