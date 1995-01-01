Шалимов посвятил победу над «Уфой» Рамзану Кадырову

Пришел великий тренер. Шалман для Рамзан победу организовал
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов дал комментарии после матча 12-го тура РПЛ против «Уфы».
«Для любого тренера важно начать с победы. Хочу посвятить эту победу главе Чечни Рамзану Кадырову, у него сегодня день рождения, а также болельщикам, которые вздохнули, многие ждали этой победы. «Уфа» играет жeстко и организованно, важно было им не уступить в этом компоненте», – сказал Шалимов.
- «Ахмат» обыграл «Уфу» со счетом 1:0.
- Благодаря победе грозненская команда покинула зону вылета, поднявшись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Кадырову 5 октября исполнилось 43 года.