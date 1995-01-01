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    Шалимов посвятил победу над «Уфой» Рамзану Кадырову

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов дал комментарии после матча 12-го тура РПЛ против «Уфы».

    «Для любого тренера важно начать с победы. Хочу посвятить эту победу главе Чечни Рамзану Кадырову, у него сегодня день рождения, а также болельщикам, которые вздохнули, многие ждали этой победы. «Уфа» играет жeстко и организованно, важно было им не уступить в этом компоненте», – сказал Шалимов.

    • «Ахмат» обыграл «Уфу» со счетом 1:0.
    • Благодаря победе грозненская команда покинула зону вылета, поднявшись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Кадырову 5 октября исполнилось 43 года.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:21
    Комментарии10
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      Рейтинг: +977

      Genz 5 минут назад

      Пришел великий тренер. Шалман для Рамзан победу организовал

      0
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      Рейтинг: +446

      Чец 21 минуту назад

      Такого леща кинуть--на это нужна особая отвага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3038

      TOL47 35 минут назад

      Все понятно, политику клуба Шалим знает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +917

      russkiisergei 46 минут назад

      Подлизал

      3
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      ...
      Рейтинг: +110

      Игорь В > russkiisergei 14 минут назад

      Как всегда

      0
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      Рейтинг: +497

      Frankfurt Am Main 53 минуты назад

      Очень важная победа над великим клубом..

      2
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      Рейтинг: +2305

      InterMilLano1908 53 минуты назад

      Так вот оно че 2 пенальти не поставили дагам...позор Егорову и рпл

      1
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      Рейтинг: +51

      Даркуш05 1 час назад

      Мерс Шалимову

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      чаппай 1 час назад

      Академику и лауреату!!!)))

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      Рейтинг: +862

      AHTUNGBOL > чаппай 18 минут назад

      Ура, Товарищи!!!!

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