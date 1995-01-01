Гаттузо: «Будет справедливо, если «Золотой мяч» получит Месси или Роналду»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо стал новым гостем программы «Инсайдеры», которая выходит в эфире телеканала «Матч Премьер».

В ходе эфира итальянец поделился мнением о том, кто должен получить «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

«Золотого мяча» достойны два игрока с другой планеты – Роналду и Месси. Это самые сильные игроки в мире.

За последние 10 или 11 лет «Золотой мяч» почти всегда доставался кому-то из этой пары. Справедливо, если один из них снова получит его», – сказал Гаттузо.

Роналду и Месси – пятикратные обладатели «Золотого мяча» (рекорд).

В прошлом году награду получил Лука Модрич .

. В этом году претендентов на «Золотой мяч» назовут 21 октября. Церемония награждения пройдет 2 декабря.

Гаттузо: «В мое время из российских игроков больше всего нравился Карпин»