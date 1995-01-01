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    Гаттузо: «В мое время из российских игроков больше всего нравился Карпин»

    Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо стал новым гостем программы «Инсайдеры», которая выходит в эфире телеканала «Матч Премьер».

    В ходе эфира итальянец ответил на вопрос, кто из российских футболистов ему нравился больше всего.

    «В мое время было много российских игроков с техникой, спортивной злостью. Но, когда я сам выходил на поле, мне больше всего нравился Карпин, игравший в Испании», – сказал Гаттузо.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +81

      Oldtrafford83 1 час назад

      На мой взгляд Валера и Дима А лучшие игроки своего поколения!!! Было приятно наблюдать за их игрой в Европе.

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      Рейтинг: +9811

      vladimir-7 1 час назад

      В 90-х игроков-то не было, одни названия команд без денег. Поэтому
      и Карпин сдриснул в Испанию.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +860

      AHTUNGBOL 2 часа назад

      Странно, я думал, скажет Аленичев..

      0
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      Рейтинг: +94

      Hansson > AHTUNGBOL 1 час назад

      Ничего странного, Карпин реально силён был

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