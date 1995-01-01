Гаттузо: «В мое время из российских игроков больше всего нравился Карпин»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо стал новым гостем программы «Инсайдеры», которая выходит в эфире телеканала «Матч Премьер».

В ходе эфира итальянец ответил на вопрос, кто из российских футболистов ему нравился больше всего.

«В мое время было много российских игроков с техникой, спортивной злостью. Но, когда я сам выходил на поле, мне больше всего нравился Карпин, игравший в Испании», – сказал Гаттузо.