Гаттузо: «В мое время из российских игроков больше всего нравился Карпин»

На мой взгляд Валера и Дима А лучшие игроки своего поколения!!! Было приятно наблюдать за их игрой в Европе.
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо стал новым гостем программы «Инсайдеры», которая выходит в эфире телеканала «Матч Премьер».
В ходе эфира итальянец ответил на вопрос, кто из российских футболистов ему нравился больше всего.
«В мое время было много российских игроков с техникой, спортивной злостью. Но, когда я сам выходил на поле, мне больше всего нравился Карпин, игравший в Испании», – сказал Гаттузо.
- Карпин в 1994 году покинул «Спартак» и остаток карьеры провел в Испании.
- На Пиренеях он выступал за «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».