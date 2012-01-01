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    «Реал» огласил заявку на матч с «Гранадой». Куртуа, Винисиус и Васкес – вне состава

    Тренерский штаб «Реала» определился с заявкой команды на домашний матч 8-го тура Примеры против «Гранады».

    В состав мадридцев не попали Винисиус Жуниор, Лукас Васкес, Мариано Диас и Браим Диас. Из-за проблем со здоровьем не сыграют Тибо Куртуа, Марсело, Начо Фернандес и Ферлан Менди.

    Вратари: Альфонсе Ареоля, Диего Альтубе, Хавьер Бельман;

    Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола;

    Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде, Хамес Родригес, Иско;

    Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Гарет Бэйл, Эден Азар, Родриго.

    • Матч «Реал» – «Гранада» состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.
    • По итогам семи туров мадридцы лидируют в Примере, а андалусийцы занимают второе место.

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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