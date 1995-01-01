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    Журналист Алланазаров: «Тедеско не подписывает контракт со «Спартаком», ибо он предполагает увольнение практически в любой момент»

    Корреспондент издания Sport24 Максим Алланазаров рассказал, почему тренер Доменико Тедеско не подписывает контракт со «Спартаком». Другой источник сообщал, что немца назначат «в ближайшие дни».

    «Насколько я понимаю, Тедеско не спешит подписывать контракт со «Спартаком» из-за некоторых пунктов в контракте, которые предполагают увольнение практически в любой момент. Деньги от «Шальке», которые тренер продолжает получать после отстранения, могут перевесить», – написал Алланазаров в телеграме.

    • «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова в воскресенье.
    • Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Кузнецов.
    • «Спартак» в РПЛ идет девятым.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +2400

      JTherry 5 минут назад

      Алланазарову показали текст контракта с Тедеско?))) откуда такие смелые предположения?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5212

      Агасфер 15 минут назад

      Еврехохол и "ариец" решили надуть немецкого цыгана,а тот "не надувается"...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +76

      vmonomah17 41 минуту назад

      А как он хотел? Это спартак. Здесь у тренеров текучка, дворники дольше работают)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9156

      vka1970 44 минуты назад

      Чё то не удивлён.
      Обжегшийся на молоке, уже на воду дует.

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