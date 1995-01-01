Журналист Алланазаров: «Тедеско не подписывает контракт со «Спартаком», ибо он предполагает увольнение практически в любой момент»

Корреспондент издания Sport24 Максим Алланазаров рассказал, почему тренер Доменико Тедеско не подписывает контракт со «Спартаком». Другой источник сообщал, что немца назначат «в ближайшие дни».

«Насколько я понимаю, Тедеско не спешит подписывать контракт со «Спартаком» из-за некоторых пунктов в контракте, которые предполагают увольнение практически в любой момент. Деньги от «Шальке», которые тренер продолжает получать после отстранения, могут перевесить», – написал Алланазаров в телеграме.