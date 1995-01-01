ЦСКА примет решение об участии Магнуссона и Дивеева в матче с «Ростовом» в день игры

Защитники ЦСКА Хердур Магнуссон и Игорь Дивеев получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола» (0:2). Москвичи рассказали о характере повреждений.

«У Игоря Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра.

У Хeрдура Магнуссона выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

Решение об участии футболистов в матче с «Ростовом» будет принято в день игры», – информирует пресс-служба ЦСКА.