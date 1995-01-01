Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    ЦСКА примет решение об участии Магнуссона и Дивеева в матче с «Ростовом» в день игры

    Защитники ЦСКА Хердур Магнуссон и Игорь Дивеев получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола» (0:2). Москвичи рассказали о характере повреждений.

    «У Игоря Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра.

    У Хeрдура Магнуссона выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

    Решение об участии футболистов в матче с «Ростовом» будет принято в день игры», – информирует пресс-служба ЦСКА.

    • В текущем сезоне РПЛ Магнуссон провел десять матчей, забил два гола.
    • Матч с «Ростовом» состоится в воскресенье, 6 октября.
    • ЦСКА лидирует в РПЛ.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73894
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru