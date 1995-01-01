ЦСКА примет решение об участии Магнуссона и Дивеева в матче с «Ростовом» в день игры

Защитники ЦСКА Хердур Магнуссон и Игорь Дивеев получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола» (0:2). Москвичи рассказали о характере повреждений.
«У Игоря Дивеева подтвердилось повреждение одной из мышц правого бедра.
У Хeрдура Магнуссона выявлена травма капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.
Решение об участии футболистов в матче с «Ростовом» будет принято в день игры», – информирует пресс-служба ЦСКА.
- В текущем сезоне РПЛ Магнуссон провел десять матчей, забил два гола.
- Матч с «Ростовом» состоится в воскресенье, 6 октября.
- ЦСКА лидирует в РПЛ.