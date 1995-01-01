Дивеев и Магнуссон получили травмы в матче с «Эспаньолом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подтвердил, что защитники Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон травмировались во время матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».
«У Дивеева травма, он не мог продолжить игру. И его повреждение, и Магнуссона оценим завтра. К вечеру будем знать, смогут ли они сыграть с «Ростовом», – сказал Гончаренко.
- Матч ЦСКА – «Ростов» состоится в воскресенье, 6 октября.
- Дивеев в текущем сезоне провел 12 игр, забил один мяч и сделал один ассист.
- Магнуссон сыграл 13 поединков и отличился двумя голами.