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    Дивеев и Магнуссон получили травмы в матче с «Эспаньолом»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подтвердил, что защитники Игорь Дивеев и Хердур Магнуссон травмировались во время матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

    «У Дивеева травма, он не мог продолжить игру. И его повреждение, и Магнуссона оценим завтра. К вечеру будем знать, смогут ли они сыграть с «Ростовом», – сказал Гончаренко.

    • Матч ЦСКА – «Ростов» состоится в воскресенье, 6 октября.
    • Дивеев в текущем сезоне провел 12 игр, забил один мяч и сделал один ассист.
    • Магнуссон сыграл 13 поединков и отличился двумя голами.

    Источник: «Чемпионат»

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