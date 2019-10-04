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    У защитника ЦСКА Магнуссона вывих лодыжки

    Бьярки Гуннлаугсон, агент защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, назвал диагноз своего клиента, который получил травму во время матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола» (0:2).

    «По состоянию Магнуссона пока никаких конкретных новостей нет. Он вывихнул лодыжку, предстоит рентген», – сказал агент.

    Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что участие исландца в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова» находится под вопросом.

    В текущем сезоне Магнуссон провел 13 игр в составе армейцев и отличился двумя голами.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5203

      Агасфер 56 минут назад

      Скорейшего восстановления;а вчера сыграл на удивление эффективно! В игре с "Уралом" только один гол,а вчера-два!! Ничего,впили "Зениту" три,только ворота не перепутай!!!

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