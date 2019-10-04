У защитника ЦСКА Магнуссона вывих лодыжки

Бьярки Гуннлаугсон, агент защитника ЦСКА Хердура Магнуссона, назвал диагноз своего клиента, который получил травму во время матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола» (0:2).

«По состоянию Магнуссона пока никаких конкретных новостей нет. Он вывихнул лодыжку, предстоит рентген», – сказал агент.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что участие исландца в матче 12-го тура РПЛ против «Ростова» находится под вопросом.

В текущем сезоне Магнуссон провел 13 игр в составе армейцев и отличился двумя голами.