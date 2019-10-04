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    У Куртуа диагностирован острый гастроэнтерит

    «Реал» на своем официальном сайте опубликовал заявление о состоянии здоровья вратаря Тибо Куртуа.

    «В связи с появляющейся информацией о нашем игроке Тибо Куртуа «Реал» заявляет следующее:

    1. У нашего футболиста никогда не была диагностирована тревожность, соответственно, информация об этом является ложной.

    2. У Тибо Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не смог доиграть матч с «Брюгге». Ему оказали помощь.

    3. Организм игрока положительно реагирует на лечение», – говорится в заявлении «Реала».

    • Куртуа пропустил два гола от «Брюгге» и в перерыве матча его заменил Альфонсе Ареоля.
    • Сообщалось, что у бельгийца проблемы с желудком и головокружение.
    • Вратарь пропустил тренировку в четверг.
    • По информации El Chiringuito TV, в игре с «Гранадой» в старте выйдет Ареоля.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8353

      Cules2013 15 минут назад

      острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом
      ===
      а куда смотрел мед штаб, что в таком состоянии Куртуа вышел играть на поле? и как он вообще получил электролитный дисбаланс и обезвоживание при современном уровне медицины в топ-клубах?

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