У Куртуа диагностирован острый гастроэнтерит

«Реал» на своем официальном сайте опубликовал заявление о состоянии здоровья вратаря Тибо Куртуа.

«В связи с появляющейся информацией о нашем игроке Тибо Куртуа «Реал» заявляет следующее:

1. У нашего футболиста никогда не была диагностирована тревожность, соответственно, информация об этом является ложной.

2. У Тибо Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не смог доиграть матч с «Брюгге». Ему оказали помощь.

3. Организм игрока положительно реагирует на лечение», – говорится в заявлении «Реала».