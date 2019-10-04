У Куртуа диагностирован острый гастроэнтерит

острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом
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а куда смотрел мед штаб, что в таком состоянии Куртуа вышел играть на поле? и как он вообще получил электролитный дисбаланс и обезвоживание при современном уровне медицины в топ-клубах?
«Реал» на своем официальном сайте опубликовал заявление о состоянии здоровья вратаря Тибо Куртуа.
«В связи с появляющейся информацией о нашем игроке Тибо Куртуа «Реал» заявляет следующее:
1. У нашего футболиста никогда не была диагностирована тревожность, соответственно, информация об этом является ложной.
2. У Тибо Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не смог доиграть матч с «Брюгге». Ему оказали помощь.
3. Организм игрока положительно реагирует на лечение», – говорится в заявлении «Реала».
- Куртуа пропустил два гола от «Брюгге» и в перерыве матча его заменил Альфонсе Ареоля.
- Сообщалось, что у бельгийца проблемы с желудком и головокружение.
- Вратарь пропустил тренировку в четверг.
- По информации El Chiringuito TV, в игре с «Гранадой» в старте выйдет Ареоля.