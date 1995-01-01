Газзаев: «Российским клубам в ЛЧ и ЛЕ нужно играть на результат, а не думать о красивом футболе»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении российских клубов в еврокубках.

На этой неделе «Зенит» обыграл «Бенфику» со счетом 3:1.

«Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» потерпели поражения.

Во всех трех случаях побеждали испанские команды.

«Что касается Лиги Европы, нужно говорить не о силе «Эспаньола» и «Хетафе», а об уровне испанского чемпионата. Когда их 18-я и 16-я команды обыгрывают наших лидеров, уже надо в какой-то степени бить тревогу. Эти результаты говорят об уровне испанского и российского чемпионатов. Нас обыгрывают команды, которые идут внизу турнирной таблицы европейских чемпионатов, уже давно нужно было задуматься об уровне игры на международной арене.

Я не раз отмечал, что уровень футбола в стране, в данном случае – в России, оценивается по выступлениям ведущих клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Тут же хочу привести пример: успешное выступление нашей сборной на чемпионате мира – вы видели, какой был энтузиазм. Клубы должны поддерживать этот интерес. «Локомотив» и «Зенит» поддерживают, они стараются и показывают свой максимальный уровень в Лиге чемпионов.

Я смотрел и один матч в Лиге Европы, и второй – соперники очень строго играли на результат, а не ради красивого футбола. Это самое главное. ЦСКА имел преимущество, особенно в первом тайме, контролировал мяч и владел игровым преимуществом, но проиграл 0:2. Должна быть четко выбранная стратегия, потому что в матчах международного уровня в первую очередь надо думать о результате – это не дистанция длинного турнира, а всего шесть матчей в группе, в которых надо показать результат.

Посмотрите, как оборонялись «Эспаньол» и «Хетафе». Они, безусловно, контратаковали и получили результат. Конечно, хорошо, когда наши команды призывают играть в атакующий футбол, но надо не забывать и об обороне. Нужно помнить о результате, потому что он сегодня определяет качество нашего футбола», – сказал Газзаев.

Наши клубы ужасны в этой ЛЕ. Последний раз такой кошмарный старт был шесть лет назад