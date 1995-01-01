Лига Европы. «МЮ» сыграл вничью с «АЗ Алкмааром», «Вулверхэмптон» и «Фейеноорд» одержали победы

Завершились еще три матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Манчестер Юнайтед» в гостях не сумел одолеть «АЗ Алкмаар» – нулевая ничья.

«Вулверхэмптон» в компенсированное ко второму тайму время вырвал победу над «Бешикташем».

«Фейеноорд» на своем поле выиграл у «Порту» со счетом 2:0.

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

АЗ Алкмаар (Голландия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:0 (0:0)

Бешикташ (Турция) – Вулверхэмптон (Англия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Боли, 90+3.

Фейеноорд (Голландия) – Порту (Португалия) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Торнстра, 49; 2:0 – Карсдорп, 80.

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Результаты Лиги Европы