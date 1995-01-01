Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Лига Европы. «МЮ» сыграл вничью с «АЗ Алкмааром», «Вулверхэмптон» и «Фейеноорд» одержали победы

    Завершились еще три матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Манчестер Юнайтед» в гостях не сумел одолеть «АЗ Алкмаар» – нулевая ничья.

    «Вулверхэмптон» в компенсированное ко второму тайму время вырвал победу над «Бешикташем».

    «Фейеноорд» на своем поле выиграл у «Порту» со счетом 2:0.

    Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

    АЗ Алкмаар (Голландия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:0 (0:0)

    Бешикташ (Турция) – Вулверхэмптон (Англия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Боли, 90+3.

    Фейеноорд (Голландия) – Порту (Португалия) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Торнстра, 49; 2:0 – Карсдорп, 80.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79360
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru