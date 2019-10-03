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    Фирмино, Левандовски, Минамино – в сборной недели ЛЧ по версии УЕФА. Дзюба не попал в команду

    УЕФА назвал команду недели по итогам 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Сборная недели: Бюрке, Хакими (оба – «Боруссия» Дортмунд), Лукуми («Генк»), Менье («ПСЖ»), Ван де Бек («Аякс»), Деннис («Брюгге»), Гнабри, Левандовски (оба – «Бавария»), Салах, Фирмино (оба – «Ливерпуль»), Минамино («Зальцбург»).

    Источник: твиттер УЕФА

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