Дзюба – в сборной 2-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored

ох, спасибо, что хоть Смолова в рейтинг не поставили!
Статистический портал WhoScored включил форварда «Зенита» Артема Дзюбу в символическую сборную 2-го тура Лиги чемпионов.
WhoScored поставил Дзюбе 8,9 по десятибалльной шкале.
Символическая сборная: Пятов («Шахтер»), Лоди («Атлетико»), Куэста («Генк»), Милунович («Црвена Звезда»), Куадрадо («Ювентус»), Гнабри («Бавария»), Партей («Атлетико»), Марин («Црвена Звезда»), Месси («Барселона»), Левандовски («Бавария»), Дзюба («Зенит»).
- В матче с «Бенфикой» (3:1) Дзюба забил первый гол «Зенита».
- После двух туров питерцы возглавляют группу G с 4 очками.