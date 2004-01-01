Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Дзюба – в сборной 2-го тура Лиги чемпионов по версии WhoScored

    Статистический портал WhoScored включил форварда «Зенита» Артема Дзюбу в символическую сборную 2-го тура Лиги чемпионов.

    WhoScored поставил Дзюбе 8,9 по десятибалльной шкале.

    Символическая сборная: Пятов («Шахтер»), Лоди («Атлетико»), Куэста («Генк»), Милунович («Црвена Звезда»), Куадрадо («Ювентус»), Гнабри («Бавария»), Партей («Атлетико»), Марин («Црвена Звезда»), Месси («Барселона»), Левандовски («Бавария»), Дзюба («Зенит»).

    • В матче с «Бенфикой» (3:1) Дзюба забил первый гол «Зенита».
    • После двух туров питерцы возглавляют группу G с 4 очками.

    Источник: WhoScored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:18
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73

      Azenkur 8 минут назад

      ох, спасибо, что хоть Смолова в рейтинг не поставили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +925

      Стаz 41 минуту назад

      Все просто - мало брака, много результативных и нестандартных действий типа пасов пятками и скидок в касание

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2895

      RotBerg 41 минуту назад

      Это не первое признание Дзюбы в ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6170

      FanatSerj 1 час назад

      "когда ты круче Куадрадо, но до Месси 0.6 балов не дотягиваешь." ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Brabus71 1 час назад

      Дзюбу прёт конкретно... Это пруха

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +569

      Alex ostrov 1 час назад

      Вот Бариос или Сантос более достойны попадания в эту сборную

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +569

      Alex ostrov 1 час назад

      Всё проплачено,это реклама с целью продать его зимой))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +725

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      давайте выскажитесь те, кто дзюбу не переваривает) где вы??? он же бревно и ни чего не делает на поле, ну ка, ну ка, выскажитесь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      MaxKlim > Mister_Tomsk 1 час назад

      Это лишь бы грязью полить! Дзюба стал невероятно полезным игроком для команды

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79360
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru