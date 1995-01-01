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    Кучаев – о матче с «Эспаньолом»: «Больше права на ошибку у нас нет»

    Полузащитник ЦСКА Константином Кучаевым поделился мнением о предстоящем матче с «Эспаньолом» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

    «Ничья «Эспаньола» с «Ференцварошем» в параллельном матче первого тура ЛЕ в плюс ЦСКА? Да, это небольшая ложка меда в бочке дегтя. Но в любом случае в первом туре или во втором невозможно решить какие-то задачи, обеспечить себе выход в следующую стадию. Можно сыграть неудачно, но потом собраться и выиграть все оставшиеся матчи. Поэтому стараюсь не обращать внимания на результаты первых туров.

    Когда мы уступили «Лудогорцу», первая мысль у меня была о болельщиках. Которые приехали в немалом количестве – посмотреть футбол, поддержать нас. А мы так сыграли... Хочу извиниться за это. Сейчас самое важное – постараться реабилитироваться, победить в этом матче для нашего 12-го игрока. Всегда нужно учитывать, что ты можешь проиграть любой поединок из шести. Но мы сделали это уже в первом туре, и больше права на ошибку у нас нет.

    Испанские команды — это контроль мяча. Все футболисты очень техничные, быстрые, нам будет тяжело. Действительно, нужно четко разобрать, как действует «Эспаньол», чтобы в игре было полегче. Я бы не сказал, что испанцы – явный фаворит в нашей группе. «Лудогорец» и «Ференцварош», как все убедились, тоже хороши», – сказал Кучаев в интервью клубной пресс-службе.

    • В 1-м туре ЦСКА проиграл «Лудогорцу» со счетом 1:5.
    • Армейцы примут «Эспаньол» в четверг, начало матча – в 19:55 мск.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3024

      TOL47 17 минут назад

      Ждем победы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9803

      vladimir-7 1 час назад

      Команда ЦСКА должна собраться, дать бой и выиграть во всех
      оставшихся матчах ЛЕ и все болельщики будут довольны.

      0
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