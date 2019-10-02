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    Тренер вратарей Бельгии: «В «Реале» у Куртуа «синдром Де Хеа». За сборную он всегда играет на высшем уровне»

    Тренер вратарей сборной Бельгии Эрвин Лемменс поддержал бельгийского голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

    «Он особенный парень, и это [ошибки] для него необычно. За сборную Бельгии он всегда играет на высшем уровне, но в «Реале» у него, возможно, «синдром де Хеа». Если «Сантьяго Бернабеу» свистит, то нужно оценивать команду целиком. Куртуа – отличный вратарь, и он постарается снова сделать «Реал» счастливым», – сказал Лемменс.

    • В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Брюгге» после первого тайма испанцы уступали со счетом 0:2.
    • На второй тайм у мадридцев вышел другой вратарь – Куртуа заменил перешедший в последнее трансферное окно из «ПСЖ» Альфонсе Ареоля.
    • Матч закончился со счетом 2:2.
    • «Реал» за первые три тайма ЛЧ пропустил пять голов.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 12:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8654

      DeStar 1 час назад

      да хрен знает что с ним не так, но нельзя его подпускать к основе, у него какие-то психологические проблемы, так пусть и ходит не тренировки и сидит на банке. его и фанаты" отпустят " со временем, и ошибки забудутся скажем так, и он выдохнет и через месяца 2 снова попробует играть в основе, нахрена его пихать, да я вот я не утрирую, но я бы вряд ли отстоял хуже, потому что отбивать 1 из 10 ударов можно чисто случайно по статистике стоя на месте и в тебя сами попадут.

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