Тренер вратарей Бельгии: «В «Реале» у Куртуа «синдром Де Хеа». За сборную он всегда играет на высшем уровне»

Тренер вратарей сборной Бельгии Эрвин Лемменс поддержал бельгийского голкипера «Реала» Тибо Куртуа.

«Он особенный парень, и это [ошибки] для него необычно. За сборную Бельгии он всегда играет на высшем уровне, но в «Реале» у него, возможно, «синдром де Хеа». Если «Сантьяго Бернабеу» свистит, то нужно оценивать команду целиком. Куртуа – отличный вратарь, и он постарается снова сделать «Реал» счастливым», – сказал Лемменс.