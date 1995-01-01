Дзюба догнал Аршавина по количеству голов за карьеру. Они делят 6-е место в рейтинге лучших бомбардиров-россиян

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле победил «Бенфику» (3:1).

Счет в этой игре открыл форвард петербургской команды Артем Дзюба.

Для него это 158-й гол в карьере. По этому показателю он сравнялся с экс-полузащитником «Зенита» Андреем Аршавиным.

Дзюба и Аршавин делят шестое место в общем рейтинге «Клуба 100».

Впереди них Александр Кержаков (233), Олег Веретенников (207), Роман Павлюченко (188), Сергей Родионов (164) и Александр Мостовой (163).