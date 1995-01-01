Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Дзюба догнал Аршавина по количеству голов за карьеру. Они делят 6-е место в рейтинге лучших бомбардиров-россиян

    В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле победил «Бенфику» (3:1).

    Счет в этой игре открыл форвард петербургской команды Артем Дзюба.

    Для него это 158-й гол в карьере. По этому показателю он сравнялся с экс-полузащитником «Зенита» Андреем Аршавиным.

    Дзюба и Аршавин делят шестое место в общем рейтинге «Клуба 100».

    Впереди них Александр Кержаков (233), Олег Веретенников (207), Роман Павлюченко (188), Сергей Родионов (164) и Александр Мостовой (163).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:34
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10790

      Garrincha58 10 минут назад

      у Дзюбы есть шанс догнать спящего гиганта, а Кержа и Веретенникова думаю нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10790

      Garrincha58 12 минут назад

      Кержа ещё долго никто не догонит может Соболев, Чалов вряд ли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      paracetamol 32 минуты назад

      Шава не нап был, а Дзюбе - поменьше мазать, побольше попадать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      Derzkiy1 59 минут назад

      Ну и бомбардиры у нас конечно .... Кривой Кержаков возглавляет список ))) надеюсь Чалов будет продолжать забивать и без травм

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1024

      almanev 1 час назад

      Но играл Аршавин на порядок сильнее

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2936

      Gek Dement > almanev 1 час назад

      Игра меряется по результатам, а результаты в футболе это голы и голевые передачи, если речь о игроке нападения, соответственно если бы Шава играл на порядок сильнее то и эти показатели были бы у него на порядок выше. Поэтому не согласен с тобой. По потенциалу Шава конечно был очень крут, но не реализовал себя полностью.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33048

      portero > Gek Dement 20 минут назад

      голы Кержа там половина передачи Шавы, он полузащитник , а не чистый нап.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79360
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru