Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Кураньи: «Уверен, что Тедеско поможет «Спартаку» в трудной ситуации»

    Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи оценил перспективы возможного сотрудничества «Спартака» и экс-тренера «Шальке» Доменико Тедеско.

    – Кевин, вы хорошо знаете российский чемпионат. Как думаете, Тедеско поможет «Спартаку» в трудной ситуации?

    – Уверен в этом. Вы можете сами убедиться по его предыдущим клубам, как быстро улучшалась игра команд и их результаты.

    – В чем сила Тедеско?

    – В трех вещах. Первое – это абсолютный эксперт в футболе. Неслучайно Доменико стал лучшим студентом группы при обучении на тренера, хотя там находились и другие известные сейчас специалисты. Например, Юлиан Нагельсманн. Второе – Тедеско вкладывает много эмоций и усердия в работу, живет командой 24 часа в сутки. Третье – он прекрасно понимает людей, относится ко всем с большим уважением. Неважно, речь идет о президенте клуба, футболистах или водителе автобуса.

    – Вы знакомы с Доменико лично? Что это за личность?

    – Знаком. Тедеско приятный в общении, открытый и обходительный человек, так что от встреч с ним всегда только положительные впечатления.

    – В «Спартаке» любой тренер испытывает мощное давление болельщиков и СМИ. Как думаете, Тедеско справится с этим?

    – Не сомневаюсь. «Шальке» вместе с дортмундской «Боруссией» и «Баварией» входит в первую тройку клубов Германии, где пресс самый серьезный. Там всегда ждут побед и титулов. И Доменико с этим отлично справлялся.

    – Какие советы вы дали бы Доменико, если он все же подпишет контракт со «Спартаком»?

    – Я слышал разговоры о возможном переезде Тедеско в Россию, но пока не знаю, зайдет ли дело так далеко. Если все же немецкий тренер возглавит спартаковцев, тогда, конечно, пару вещей подскажу. От футбольных моментов и особенностей российского чемпионата до бытовых вопросов. Например, где лучше всего поселиться. Не забуду упомянуть и о русской душе.

    • По информации журналиста «Чемпионата» Дмитрия Егорова, стороны уже договорились о сотрудничестве.
    • Тедеско сменит на посту главного тренера «Спартака» Олега Кононова, который в воскресенье ушел в отставку.
    • «СЭ» сообщает, что зарплата немецкого специалиста в московском клубе составит 1,5 миллиона евро в год. Контракт будет рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:56
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3491

      paracetamol 31 минуту назад

      Тедеско нам поможет, верим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6049

      piligrim1986 1 час назад

      да уж хоть кто-нибудь бы помог))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2238

      maygli > piligrim1986 5 минут назад

      ;-)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +457

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Будем посмотреть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6165

      FanatSerj 1 час назад

      "обходительный человек" - уже был один вежливый человек, Спартаку тренер другой нужен, чтобы вместо "Здравствуйте" жестко пиз....дил ногой )))
      Какой то клон Карпина ))) Ну или игроков набрать с яйцами, чтобы они без тренера сами всё решали, как было с Каррерой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      SpartakDiana 1 час назад

      Хорошо если так всё и будет.....)))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79360
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73873
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru