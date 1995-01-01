Кураньи: «Уверен, что Тедеско поможет «Спартаку» в трудной ситуации»

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи оценил перспективы возможного сотрудничества «Спартака» и экс-тренера «Шальке» Доменико Тедеско.

– Кевин, вы хорошо знаете российский чемпионат. Как думаете, Тедеско поможет «Спартаку» в трудной ситуации?

– Уверен в этом. Вы можете сами убедиться по его предыдущим клубам, как быстро улучшалась игра команд и их результаты.

– В чем сила Тедеско?

– В трех вещах. Первое – это абсолютный эксперт в футболе. Неслучайно Доменико стал лучшим студентом группы при обучении на тренера, хотя там находились и другие известные сейчас специалисты. Например, Юлиан Нагельсманн. Второе – Тедеско вкладывает много эмоций и усердия в работу, живет командой 24 часа в сутки. Третье – он прекрасно понимает людей, относится ко всем с большим уважением. Неважно, речь идет о президенте клуба, футболистах или водителе автобуса.

– Вы знакомы с Доменико лично? Что это за личность?

– Знаком. Тедеско приятный в общении, открытый и обходительный человек, так что от встреч с ним всегда только положительные впечатления.

– В «Спартаке» любой тренер испытывает мощное давление болельщиков и СМИ. Как думаете, Тедеско справится с этим?

– Не сомневаюсь. «Шальке» вместе с дортмундской «Боруссией» и «Баварией» входит в первую тройку клубов Германии, где пресс самый серьезный. Там всегда ждут побед и титулов. И Доменико с этим отлично справлялся.

– Какие советы вы дали бы Доменико, если он все же подпишет контракт со «Спартаком»?

– Я слышал разговоры о возможном переезде Тедеско в Россию, но пока не знаю, зайдет ли дело так далеко. Если все же немецкий тренер возглавит спартаковцев, тогда, конечно, пару вещей подскажу. От футбольных моментов и особенностей российского чемпионата до бытовых вопросов. Например, где лучше всего поселиться. Не забуду упомянуть и о русской душе.