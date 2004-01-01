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    Дзюба: «Мне парень из «Бенфики» лося хорошенького коленом зарядил»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, при каких обстоятельствах получил повреждение в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1).

    «В первом тайме в конце коленом, как говорится в народе, лося хорошенького мне парень зарядил. Я в шоке. Лeдика вот набрал, буду восстанавливаться», – сказал Дзюба.

    • По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака, у 31-летнего нападающего сильный ушиб бедра.
    • Дзюба в текущем сезоне провел 14 матчей, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

    Дзюба – о третьем голе «Бенфике»: «Азмун кричал что-то на своем: «Астав, астав»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3491

      paracetamol 36 минут назад

      Судья прощал грубиянов. Так в футбол честные люди не играют.

      1
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      Рейтинг: +385

      afw13 1 час назад

      судья по ходу подслеповатый был вчера, многое прощал игрокам Бенфики, типа не замечал

      4
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