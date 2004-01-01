Дзюба: «Мне парень из «Бенфики» лося хорошенького коленом зарядил»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал, при каких обстоятельствах получил повреждение в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1).

«В первом тайме в конце коленом, как говорится в народе, лося хорошенького мне парень зарядил. Я в шоке. Лeдика вот набрал, буду восстанавливаться», – сказал Дзюба.

По словам главного тренера «Зенита» Сергея Семака , у 31-летнего нападающего сильный ушиб бедра.

, у 31-летнего нападающего сильный ушиб бедра. Дзюба в текущем сезоне провел 14 матчей, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

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