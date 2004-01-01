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    Дзюба – о третьем голе «Бенфике»: «Азмун кричал что-то на своем: «Астав, астав»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал эпизод с третьим голом в ворота «Бенфики» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    – Момент с голевой передачей без касания [на Азмуна], как в Англии говорят. Это вы успели увидеть, или вам крикнули? Это чутье?

    – Золотые слова, золотые слова. Целую ваши мысли, как говорится. Вот прямо приятно услышать, видно, что разбираетесь в футболе.

    Это и чувство, и под конец я увидел, что он набирает скорость, и он кричал что-то на своем: «Астав, астав» (улыбается). Я понял, что нужно пропускать. С «Рубином» я так же пропускал. Есть такое. Приятно, надеюсь, многие услышат, что это голевая передача. Англичане молодцы, законодатели футбола.

    • «Зенит» победил «Бенфику» со счетом 3:1.
    • Петербургская команда по итогам двух туров лидирует в группе ЛЧ.

    Дзюба: «У Малкома редкая для футбола травма»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3483

      paracetamol 15 минут назад

      С такими футболерами Зенит-чемпион!

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