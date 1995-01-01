Влашич «С «Эспаньолом» точно должны сыграть лучше, чем с «Лудогорцем»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».

«Игра против «Лудогорца» оказалась очень тяжелой, но она была лишь первой в групповом турнире. Следующий наш соперник «Эспаньол» – непростая команда, но мы точно должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче Лиги Европы. Настроены на победу.

Поможет ли ЦСКА не самая теплая погода в Москве? Думаю, это положительный момент для нас, испанские команды не особо привыкли к подобному климату, хотя сейчас не так уж и холодно. В прошлом году это помогло нам в домашнем матче с «Реалом», – сказал Влашич.