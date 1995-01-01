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    Зырянов – о разгроме со счетом 1:7 от «Бенфики» U-19: «Разница в классе огромная. Мы были объективно слабее»

    Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал поражение от «Бенфики» (1:7) в матче Юношеской лиги УЕФА.

    «Разница в классе есть, не сказал бы, что она колоссальная, но она огромная. Я уже ребятам сказал, что это не их вина, нужно начинать с семилетнего возраста, там копать, как футболисты «Бенфики» готовятся, потому что в сегодняшнем матче мы проиграли во всех компонентах.

    Это было видно невооруженным глазом, мы просто забыли приехать на игру, что команда, что тренер, я не смог повлиять на ребят ни по ходу матча, ни в перерыве. Мы не очень знали соперника, посмотрели всего один матч, видно было, что быстрая, обученная команда.

    Все голы мы забили сами себе практически, это не поддается логическому объяснению, но было видно, что ребята были немного испуганы, это нехватка таких матчей в нашем молодежном первенстве, там просто нет таких соперников. Я ребятам сказал, что мы сегодня были объективно слабее», – заявил Зырянов.

    • В матче 2-го тура группового этапа юношеской лиги УЕФА «Зенит» дома уступил «Бенфике» со счетом 1:7.
    • В 1-м туре «Зенит» проиграл «Лиону» со счетом 2:4.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10774

      Garrincha58 12 минут назад

      ужас! что творится в футболе да и вообще в спорте тренеры иностранные игроки иностранные в сборной бразильцы и немцы, зачем то лимит придумали????

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      Рейтинг: +1515

      Фанат Рубина 30 минут назад

      а потом выводят статитстику кто из клубов рпл больше тратит на академию..и там спам с зенитом были на первых 2 местах..
      видимо по откатам они там были. самая лучшая академия у краснодара, локомотива и цска. остальные только пилить могут

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      Рейтинг: -17

      johnny983 40 минут назад

      Потому что у нас уже в детстве требуют результат, а там хотят играть в футбол. Вот и всё

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      Рейтинг: +774

      Джой > johnny983 36 минут назад

      В Детстве требуют бабки с родителей.
      Единственная академия адекватная будет так это в Краснодаре. И то взгляд со стороны.

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