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    Лига чемпионов. «Зенит» победил «Бенфику» и возглавил группу

    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал португальскую «Бенфику». Россияне забили три мяча и победили, решающий гол записал на свой счет Артем Дзюба.

    Благодаря трем очкам зенитовцы вышли на первое место в группе. В следующих двух турах команда Сергея Семака проведет матчи с «Лейпцигом».

    Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур

    Зенит (Россия) – Бенфика (Португалия) – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Дзюба, 22; 2:0 – Диас, 70 (в свои ворота); 3:0 – Азмун, 78; 3:1 – Де Томас, 85.

    «Зенит»: Лунeв, Сантос, Иванович, Ракицкий, Смольников (Осорио, 63), Оздоев, Барриос, Шатов (Караваев, 68), Азмун (Ерохин, 81), Дзюба, Дриусси.

    «Бенфика»: Влаходимос, Т. Тавареш, Жардел, Рубен, Гримальдо, Фейса (Кайо, 61), Г. Пирес, Пицци (Винисиус, 60), Рафа, Таарабт, Сеферович (Де Томас, 81).

    Предупреждения: Ракицкий, 44 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2019 23:52
    Комментарии86
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      Рейтинг: +1459

      Борат 34 секунды назад

      Бенфика это вам не брага, а всего лишь чемпион Португалии)))

      0
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      Рейтинг: +285

      MrRonRSM 17 минут назад

      Ну если бенфика сольет еще 1 матч а с лионом это легко то возможно она без лч и отрыв будет от Португалии плюс у зени шанс попасть в плей офф

      1
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      ...
      Рейтинг: +3466

      paracetamol > MrRonRSM 14 минут назад

      Бенфика франков сделает, минимум ниччя. А нам немцев надо давить!

      1
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      Рейтинг: +3466

      paracetamol 19 минут назад

      Судейство было малость странное. Судья свистел невпопад, но обошлось, однако! Хотя Смольникова жаль, надо же было просмотреть удар локтем под ребра!

      2
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      Рейтинг: +913

      ZENIT-59 27 минут назад

      Всех с победой! Огорчило лишь то, что Лунёв пропустил необязательный мяч в свой угол Что за напасть=то от Локомотива в ниэу,то от Бенфики в девятку Всё с правой стороны от вратаря

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      afw13 28 минут назад

      Зенит с победой!
      самые искренние поздравления от болельщика Спартака)
      завтра дружно болеем за ЦСКА и Краснодар!

      5
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      Рейтинг: +3021

      TOL47 31 минуту назад

      Зенит с победой !
      Про возглавил, лучше не писать, а то после двух туроа можно и на последнем оказаться.

      4
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      Рейтинг: +3466

      paracetamol > TOL47 28 минут назад

      Не дождешься, перестраховщик.

      0
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      Рейтинг: +244

      SPbZenit12 36 минут назад

      А и конечно же ЦСКА и Краснодар поддержите нас завтра!

      4
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      Рейтинг: +124

      Enter2006 > SPbZenit12 31 минуту назад

      Надо! Зенит дал толчок, нужно сносить ЦСКА и Краснодару тоже своих соперников. Я очень на это надеюсь!

      2
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      Рейтинг: +3466

      paracetamol 36 минут назад

      С такой игрой надо 1-е место в группе брать. Выносить немцев нахр!

      2
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      Рейтинг: +244

      SPbZenit12 > paracetamol 34 минуты назад

      Если из-за этого в чемпионате будут такие игры, как с Локо, то и 2ого достаточно))

      2
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      Рейтинг: +3466

      paracetamol > SPbZenit12 29 минут назад

      Локо и есть лохо, сдались без боя Кателетикам.

      0
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      Рейтинг: +244

      SPbZenit12 37 минут назад

      Слава Богу! Но Зенитушка без валидола не может... Мало того что мяч отдали последние 15 минут дык ещё пропустили... А момент в нашей штрафной при счёте 3:1 должна была реализовывать Бенфика. Ну главное победа и 1ое место в группе!) С победой Россия!

      3
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      Рейтинг: +616

      Mr Abdullaev 38 минут назад

      Надеюсь выйдут из группы,дальше интересней.

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