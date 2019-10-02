Лига чемпионов. «Зенит» победил «Бенфику» и возглавил группу

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» принимал португальскую «Бенфику». Россияне забили три мяча и победили, решающий гол записал на свой счет Артем Дзюба.

Благодаря трем очкам зенитовцы вышли на первое место в группе. В следующих двух турах команда Сергея Семака проведет матчи с «Лейпцигом».

Лига чемпионов. Группа G. 2-й тур

Зенит (Россия) – Бенфика (Португалия) – 3:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Дзюба, 22; 2:0 – Диас, 70 (в свои ворота); 3:0 – Азмун, 78; 3:1 – Де Томас, 85.

«Зенит»: Лунeв, Сантос, Иванович, Ракицкий, Смольников (Осорио, 63), Оздоев, Барриос, Шатов (Караваев, 68), Азмун (Ерохин, 81), Дзюба, Дриусси.

«Бенфика»: Влаходимос, Т. Тавареш, Жардел, Рубен, Гримальдо, Фейса (Кайо, 61), Г. Пирес, Пицци (Винисиус, 60), Рафа, Таарабт, Сеферович (Де Томас, 81).

Предупреждения: Ракицкий, 44 – нет.

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