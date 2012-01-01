Гончаренко – лучший тренер РПЛ в сентябре

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером сентября в РПЛ.
В первый осенний месяц московский клуб заработал девять очков из девяти возможных, обыграв «Тамбов» (2:0), «Краснодар» (3:2) и «Урал» (3:0).
Победителя определяло голосование подписчиков социальных сетей.
За белорусского специалиста проголосовало более 42 тысяч пользователей (это 56% относительно всего голосования).
- ЦСКА выиграл последние пять матчей чемпионата России и возглавил турнирную таблицу.
- В сентябре красно-синие прошли «Аланию» (3:1) в 1/16 финала кубка России.