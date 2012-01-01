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    Гончаренко – лучший тренер РПЛ в сентябре

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером сентября в РПЛ.

    В первый осенний месяц московский клуб заработал девять очков из девяти возможных, обыграв «Тамбов» (2:0), «Краснодар» (3:2) и «Урал» (3:0).

    Победителя определяло голосование подписчиков социальных сетей.

    За белорусского специалиста проголосовало более 42 тысяч пользователей (это 56% относительно всего голосования).

    • ЦСКА выиграл последние пять матчей чемпионата России и возглавил турнирную таблицу.
    • В сентябре красно-синие прошли «Аланию» (3:1) в 1/16 финала кубка России.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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