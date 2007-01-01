Вальверде – перед игрой с «Интером»: «Ансу, Альба и Умтити пропустят матч»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

«Интер» заметно поменялся. У него новый тренер, обновленный состав и новая игровая система. Команда отлично начала сезон, выиграв все матчи в чемпионате.

Мы ждем тяжелую игру. Едва ли можно ориентироваться на матч прошлого года, потому что это новый «Интер» со всеми фирменными чертами своего тренера. Это крепкая команда, которой сложно забить.

Усман Дембеле практически не тренировался. Лео Месси работал чуть больше, приняв участие в половине занятия. Посмотрим, сможет ли он сегодня провести ее полностью. Не уверен, что они будут готовы к матчу. Ансу Фати, Жорди Альба и Самюэль Умтити пропустят матч», – заявил Вальверде.