Смолов: «Атлетико» идеально отбирает и контролирует мяч»

Я согласен с тем, что сейчас Атлетико топ, но если Смолов считает, что матрасники идеально контролируют мяч, то с некоторыми клубами ему вообще лучше не встречаться.
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился впечатлением от соперника после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Оба гола случились после перерыва.
«Конечно, проигрывать всегда обидно. Но нужно отдать должное сопернику — мы играли с одним из ведущих европейских клубов. У них и набор исполнителей, и содержание игры — всe на очень высоком уровне. И против них достаточно тяжело играть, потому что они как контролируют мяч, так и отбирают его идеально», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».
- «Локомотив» перед матчем лидировал в группе.
- Сейчас первое место в квартете занимает «Ювентус».
- В следующих двух турах россияне и итальянцы сыграют между собой.