Смолов: «Атлетико» идеально отбирает и контролирует мяч»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился впечатлением от соперника после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Оба гола случились после перерыва.

«Конечно, проигрывать всегда обидно. Но нужно отдать должное сопернику — мы играли с одним из ведущих европейских клубов. У них и набор исполнителей, и содержание игры — всe на очень высоком уровне. И против них достаточно тяжело играть, потому что они как контролируют мяч, так и отбирают его идеально», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».