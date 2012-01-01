Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    Смолов: «Атлетико» идеально отбирает и контролирует мяч»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов поделился впечатлением от соперника после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2). Оба гола случились после перерыва.

    «Конечно, проигрывать всегда обидно. Но нужно отдать должное сопернику — мы играли с одним из ведущих европейских клубов. У них и набор исполнителей, и содержание игры — всe на очень высоком уровне. И против них достаточно тяжело играть, потому что они как контролируют мяч, так и отбирают его идеально», – сказал игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • «Локомотив» перед матчем лидировал в группе.
    • Сейчас первое место в квартете занимает «Ювентус».
    • В следующих двух турах россияне и итальянцы сыграют между собой.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:45
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      Valeron2790 57 минут назад

      Я согласен с тем, что сейчас Атлетико топ, но если Смолов считает, что матрасники идеально контролируют мяч, то с некоторыми клубами ему вообще лучше не встречаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3383

      paracetamol 1 час назад

      А тебе что мешает? Судьи наверно.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79357
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73829
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru