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    Лига чемпионов. «Бавария» в гостях забила семь голов «Тоттенхэму» с покером Гнабри, «Олимпиакос» в меньшинстве уступил «Црвене Звезде»

    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов встретились «Тоттенхэм» и «Бавария». Немцы пропустили первыми, но затем забили семь голов. Покер оформил Серж Гнабри.

    В другой игре квартета участвовали «Црвена Звезда» и «Олимпиакос». Греки в меньшинстве не смогли добыть хотя бы одно очко.

    Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур

    Тоттенхэм (Англия) – Бавария (Германия) – 2:7 (1:2)

    Голы: 1:0 – Сон, 12; 1:1 – Киммих, 15; 1:2 – Левандовски, 45; 1:3 – Гнабри, 53; 1:4 – Гнабри, 55; 2:4 – Кейн, 61 (с пенальти); 2:5 – Гнабри, 83; 2:6 – Левандовски, 87; 2:7 – Гнабри, 88.

    Црвена Звезда (Сербия) – Олимпиакос (Греция) – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Семеду, 37; 1:1 – Вулич, 63; 2:1 – Милунович, 87; 3:1 – Боаки, 90.

    Удаления: нет – Бензия, 58 (вторая ж.к.).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.10.2019 23:58
    Комментарии12
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      Рейтинг: +280

      xkixerx 1 час назад

      Немецкое кино возвращается????

      2
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      Рейтинг: +2392

      JTherry > xkixerx 1 час назад

      такое "кино" точно не порнуха, интересное кино!!!

      1
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      Рейтинг: +1176

      Marley Bob 1 час назад

      В первом тайме если бы не Нойер,Бавария могла уступать с крупным счётом,а во втором хозяева просто развалились.Бавария,по моему,обретает былую мощь,а вот Почеттино в Тоттенхеме достиг пика в прошлом сезоне.потому,наверное,серьезные перемены в команде неизбежны в скором будущем.

      1
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      Рейтинг: +3482

      dinar7777dinar 1 час назад

      Ох и знатно Бавария ушатала тотенэм. Пойди ка теперь тотенэм выиграй црвену. Есть вероятность что петушки не пройдут групповой этап .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +308

      Из Твери Леха 1 час назад

      Когда в футболе нет коррупции, отмыва бабла и прочего дерьма, то рождается здравая конкуренция и появляются такие как Гнабри. А когда все это есть, то играют всякие Лопыревы...

      6
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      Рейтинг: +560

      Сенситив 1 час назад

      немцы действовали споро,
      семь мячей сгрузили шпорам...))

      3
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      Рейтинг: +2392

      JTherry 1 час назад

      а Бавария в полном порядке!!!! семь банок "Шпорам" забить - круто!!! Серега Гнабри - с покером тебя, тезка))))

      4
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      Рейтинг: +18029

      VVM1964 1 час назад

      Семь штук в гостях Тоттенхему - ОХРЕНЕТЬ !!! )))

      4
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      Рейтинг: +3763

      vladik12 1 час назад

      Кино и немцы.

      7
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      Рейтинг: +1109

      21082014 1 час назад

      Финалист Лиги Чемпионов на своём поле получает семь мячей..такого точно никогда не было.

      6
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      Рейтинг: +1742

      SarJr > 21082014 1 час назад

      вот весело будет если завтра второй финалист тоже получит 7 мячей на своем поле))) холланд может все)

      2
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      Рейтинг: +10764

      Garrincha58 > SarJr 59 минут назад

      завтра такого точно не будет там нет немцев

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