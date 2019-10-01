Лига чемпионов. «Бавария» в гостях забила семь голов «Тоттенхэму» с покером Гнабри, «Олимпиакос» в меньшинстве уступил «Црвене Звезде»

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов встретились «Тоттенхэм» и «Бавария». Немцы пропустили первыми, но затем забили семь голов. Покер оформил Серж Гнабри.

В другой игре квартета участвовали «Црвена Звезда» и «Олимпиакос». Греки в меньшинстве не смогли добыть хотя бы одно очко.

Лига чемпионов. Группа В. 2-й тур

Тоттенхэм (Англия) – Бавария (Германия) – 2:7 (1:2)

Голы: 1:0 – Сон, 12; 1:1 – Киммих, 15; 1:2 – Левандовски, 45; 1:3 – Гнабри, 53; 1:4 – Гнабри, 55; 2:4 – Кейн, 61 (с пенальти); 2:5 – Гнабри, 83; 2:6 – Левандовски, 87; 2:7 – Гнабри, 88.

Црвена Звезда (Сербия) – Олимпиакос (Греция) – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Семеду, 37; 1:1 – Вулич, 63; 2:1 – Милунович, 87; 3:1 – Боаки, 90.

Удаления: нет – Бензия, 58 (вторая ж.к.).

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