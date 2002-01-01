Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Алексей Миранчук не сыграет с «Атлетико»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не примет участия в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». В раздевалке комплект формы для него не подготовлен.

    Весь сентябрь игрок был травмирован, но уже вернулся к работе в общей группе. «Локомотив» лидирует в группе Лиги чемпионов.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово, которая начнется в 22:00 по Москве.
    • Алексей Миранчук получил повреждение задней поверхности бедра 31 августа в матче с «Ростовом» (1:2). Его брат Антон травмировался в игре следующего тура против «Сочи» (1:0).
    • «Атлетико» в Примере занимает третье место.

    Источник: твиттер Михаила Моссаковского

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:49
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79357
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73829
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru