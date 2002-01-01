Алексей Миранчук не сыграет с «Атлетико»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не примет участия в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». В раздевалке комплект формы для него не подготовлен.

Весь сентябрь игрок был травмирован, но уже вернулся к работе в общей группе. «Локомотив» лидирует в группе Лиги чемпионов.