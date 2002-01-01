Алексей Миранчук не сыграет с «Атлетико»

Боязнь обосраться
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не примет участия в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико». В раздевалке комплект формы для него не подготовлен.
Весь сентябрь игрок был травмирован, но уже вернулся к работе в общей группе. «Локомотив» лидирует в группе Лиги чемпионов.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово, которая начнется в 22:00 по Москве.
- Алексей Миранчук получил повреждение задней поверхности бедра 31 августа в матче с «Ростовом» (1:2). Его брат Антон травмировался в игре следующего тура против «Сочи» (1:0).
- «Атлетико» в Примере занимает третье место.