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    Алексей Миранчук занимался в общей группе «Локомотива» перед матчем с «Атлетико»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук вернулся в общую группу команды в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

    «Локомотив» в твиттере опубликовал видео с вечерней тренировки команды. Вместе с футболистами занятия на поле проводил и Алексей Миранчук.

    • Алексей Миранчук получил повреждение задней поверхности бедра 31 августа в матче с «Ростовом» (1:2). Его брат Антон травмировался в игре следующего тура против «Сочи» (1:0).
    • Во вторник «Локомотив» примет «Атлетико», матч начнется в 22:00 мск.

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7473

      parevg 37 минут назад

      Хорошо, поскорее восстанавливайся, сменишь Рифата на фланге атаки.

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