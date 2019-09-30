Алексей Миранчук занимался в общей группе «Локомотива» перед матчем с «Атлетико»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук вернулся в общую группу команды в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Локомотив» в твиттере опубликовал видео с вечерней тренировки команды. Вместе с футболистами занятия на поле проводил и Алексей Миранчук.

Алексей Миранчук получил повреждение задней поверхности бедра 31 августа в матче с «Ростовом» (1:2). Его брат Антон травмировался в игре следующего тура против «Сочи» (1:0).

Во вторник «Локомотив» примет «Атлетико», матч начнется в 22:00 мск.