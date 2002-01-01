Семак: «Гримальдо был интересен «Зениту», но мы не смогли его взять. Слишком дорогой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» рассказал, почему питерцы не купили защитника лиссабонцев Алехандро Гримальдо.

«Гримальдо был интересен «Зениту», но мы не смогли его взять. Это слишком дорогой для нас защитник. Его стоимость достаточно высока, мы такого игрока не можем себе позволить.

У «Бенфики» все опасны – и крайние полузащитники Пицци и Рафа Силва, и нападающие. Игроки соперника очень хорошо оснащены технически. Практически все португальские команды отличает техника, быстрота работы с мячом и интенсивность.

У того же Гримальдо хороший удар, он исполнитель штрафных. Мы должны вносить некоторые коррективы, но я бы не стал говорить, что именно фланговые игроки самые опасные в составе «Бенфики». Думаю, нужно обратить особое внимание на целый ряд моментов, связанных с атакой соперника. Что касается Алмейды, то он по нашей информации выбыл из строя», – сказал Семак.