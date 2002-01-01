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    Семак: «Гримальдо был интересен «Зениту», но мы не смогли его взять. Слишком дорогой»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» рассказал, почему питерцы не купили защитника лиссабонцев Алехандро Гримальдо.

    «Гримальдо был интересен «Зениту», но мы не смогли его взять. Это слишком дорогой для нас защитник. Его стоимость достаточно высока, мы такого игрока не можем себе позволить.

    У «Бенфики» все опасны – и крайние полузащитники Пицци и Рафа Силва, и нападающие. Игроки соперника очень хорошо оснащены технически. Практически все португальские команды отличает техника, быстрота работы с мячом и интенсивность.

    У того же Гримальдо хороший удар, он исполнитель штрафных. Мы должны вносить некоторые коррективы, но я бы не стал говорить, что именно фланговые игроки самые опасные в составе «Бенфики». Думаю, нужно обратить особое внимание на целый ряд моментов, связанных с атакой соперника. Что касается Алмейды, то он по нашей информации выбыл из строя», – сказал Семак.

    • В мае сообщалось, что Гримальдо может перейти из «Бенфики» в «Зенит». СМИ писали, что российский клуб предложил лиссабонцам 16 миллионов евро.
    • Рыночная стоимость 24-летнего испанца – 32 миллиона евро.
    • «Зенит» сыграет с «Бенфикой» 2 октября в Петербурге, начало матча – в 22:00 мск.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5144

      Агасфер 3 минуты назад

      Обнищали совсем.

      0
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      Рейтинг: +8643

      DeStar 10 минут назад

      Думаю, нужно обратить особое внимание на целый ряд моментов, связанных с атакой соперника. Что касается Алмейды, то он по нашей информации выбыл из строя. Алмейда ведь защитник? причем он тут до атаки. Или он про алмейду из АЕК на которого, почему-то, тут указывает ссылка)

      0
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      Рейтинг: +7496

      parevg 28 минут назад

      А что у Миллера не попросили??? он бы добавил.

      0
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      Рейтинг: +413

      seth343 > parevg 21 минуту назад

      Да они сами не покупают, народ им все покупает через миллера

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