«Чемпионат»: Гримальдо может перейти из «Бенфики» в «Зенит»

Левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо находится в сфере интересов «Зенита», сообщает «Чемпионат».

Петербуржцы пытались приобрести 23-летнего футболиста в январе этого года. СМИ писали, что российский клуб предложил лиссабонцам 16 миллионов евро за испанца.

В сезоне-2018/19 Гримальдо провел за «Бенфику» 54 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал 13 результативных передач.

Контракт защитника рассчитан до июня 2021 года. Сумма отступных за Гримальдо – 60 миллионов евро.

«Зенит» предложил «Бенфике» 16 миллионов за Гримальдо. Его хотят купить «Ювентус», «МЮ», «Наполи» и «Тоттенхэм»