Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    «Чемпионат»: Гримальдо может перейти из «Бенфики» в «Зенит»

    Левый защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо находится в сфере интересов «Зенита», сообщает «Чемпионат».

    Петербуржцы пытались приобрести 23-летнего футболиста в январе этого года. СМИ писали, что российский клуб предложил лиссабонцам 16 миллионов евро за испанца.

    • В сезоне-2018/19 Гримальдо провел за «Бенфику» 54 матча во всех турнирах, забил семь голов и сделал 13 результативных передач.
    • Контракт защитника рассчитан до июня 2021 года. Сумма отступных за Гримальдо – 60 миллионов евро.

    «Зенит» предложил «Бенфике» 16 миллионов за Гримальдо. Его хотят купить «Ювентус», «МЮ», «Наполи» и «Тоттенхэм»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:36
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1381

      TOL47 28 минут назад

      При доступных 60 купить за 16, шансов нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      olmok 43 минуты назад

      сначала надо избавиться от баласта

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3823

      Агасфер 52 минуты назад

      Сейчас большинство обитателей бомбарды напишут,что только и мечтали о пришествии его в РПЛ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      Аден 52 минуты назад

      гримальдо ещё подумает, переходить ему в эту помойку или нет.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +98

      AnayTMN > Аден 49 минут назад

      1 место в чемпионате с большим отрывом, лига чемпионов в следующем сезоне. Действительно, помойка...
      Всегда забавляют такие комментаторы)) Болеешь за другой клуб, пройди мимо просто, или уснуть не сможешь, не написав ничего плохого?)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4765

      prezent2017 > Аден 48 минут назад

      Да уж у тебя не поинтересуется целесообразностью перехода.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +610

      Аден > AnayTMN 45 минут назад

      а где эта, помойка, была последние 5 лет? И это при таком бабле.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +196

      Himik007 > Аден 40 минут назад

      Всегда играла в Еврокубках а что?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Ганнибал Лектор 54 минуты назад

      Потенциально сильнейший фланг чемпионата

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +565

      Джой > Ганнибал Лектор 7 минут назад

      И закрыть правый Фернандесом.
      Чего не будет - того не будет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +565

      Джой 56 минут назад

      Не может((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Nurik Ponsuato 56 минут назад

      За 16 лямов купишь только букву Г

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4765

      prezent2017 57 минут назад

      Купят - хорошо, не купят - еще лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1243

      Бухбух 1 час назад

      Защитник Гримальдо - пример для Мелкадзе и прочих российских напов в плане результативности.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71087
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru