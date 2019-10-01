Иванович: «Бенфика» – очень опасная команда. Но мы верим в себя»

Защитник и капитан «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой».

– Чем опасна «Бенфика»?

– «Бенфика» – очень опасная команда, у которой есть молодые и перспективные игроки, но есть и опытные. У них есть структура и философия. С уважением к ним относимся, но верим в себя. Завтра будет тяжело. После долгого перерыва игра дома в Лиге чемпионов, где-то год эта команда ее ждала. Так что все настроены.

– Успели восстановиться после «Локомотива»?

– Я много раз отвечал на этот вопрос. Это вопрос без вопроса. 15-20 лет играют через два дня на третий, это наша работа. В Лиге чемпионов нет усталости, нет ни одной причины, почему ты не можешь дать свой максимум. Тебя никто не спрашивает, устал ли ты, играл ли ты на третий день или на тринадцатый. Это здесь ни при чем.

– Есть новички в обороне. Удалось максимально сыграться?

– Это больше вопрос к Семаку. Как капитан могу сказать, что каждый классный новичок – хорошо. Конечно, всем нужно время для адаптации. Они достаточно быстро привыкают, думаю, в будущем мы увидим их лучший футбол.

– Вы забивали «Бенфике» в финале Лиги Европы. Помните ту игру?

– Это один из самых важных голов за «Челси», но сейчас новая история. Тогда было тяжело играть с «Бенфикой», они всегда придерживаются системы, хотят выигрывать. Спасибо за воспоминания, завтра я готов отдать все на поле, – сказал Иванович.