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    Крал: «Матчи в российской лиге тяжелые. Особенно сейчас, когда дела у «Спартака» идут плохо»

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сравнил чешский чемпионат с российским.

    «Исторически «Спартак» – самый успешный клубом России. Как в Чехии «Спарта» и «Славия». Когда дела идут плохо, болельщики очень разочарованы. Но есть и те, кто сохраняет позитивный настрой. Каждый день я получаю одобряющие сообщения в соцсетях.

    У нас команда не только молодая, но и во многом новая. Летом пришло много новичков. Нам, молодым футболистам, есть чему поучиться. Если команда проваливается, значит, это провал тренера. Но я убежден, что у нашей команды огромный потенциал. Перерыв на матчи сборных может пойти нам на пользу.

    Матчи в российской лиге тяжелые. Особенно сейчас, когда дела у нас идут плохо. Все клубы отлично подготовлены. Матчи здесь гораздо сложнее, соперники опытные. Так что для меня это большой вызов.

    Уровень российской лиги выше чешского, но нет ничего, с чем я не мог бы справиться. Чешская лига более оборонительная, в России атакующие футболисты действуют лучше, они наглые, более уверенные в себе. Я бы сравнил матчи в российском чемпионате с матчами в Лиге Европы. Футболисты имеют высокое индивидуальное мастерство, но команды уязвимы в защите», – сказал Крал.

    Крал также заявил, что увольнение Олега Кононова с поста главного тренера «было только вопросом времени».

    • В воскресенье «Спартак» объявил об отставке Кононова.
    • По итогам 11 туров команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • «Спартак» купил 21-летнего Крала за 12 миллионов евро.

    Источник: Sport.cz

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1447

      Фан666 34 минуты назад

      Как ты появился так и фнл приблизилась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Я - легенда 37 минут назад

      При этом сам Крал относительно недавно говорил, что у нас более тормозная игра, чем в Чехии. То есть в РПЛ игрок, получая мяч, имеет достаточное время, чтобы принять решение, как действовать дальше. А в Чехии всё очень быстро, стремительно накрывают футболиста с мячом.

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