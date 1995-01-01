Крал: «Матчи в российской лиге тяжелые. Особенно сейчас, когда дела у «Спартака» идут плохо»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал сравнил чешский чемпионат с российским.

«Исторически «Спартак» – самый успешный клубом России. Как в Чехии «Спарта» и «Славия». Когда дела идут плохо, болельщики очень разочарованы. Но есть и те, кто сохраняет позитивный настрой. Каждый день я получаю одобряющие сообщения в соцсетях.

У нас команда не только молодая, но и во многом новая. Летом пришло много новичков. Нам, молодым футболистам, есть чему поучиться. Если команда проваливается, значит, это провал тренера. Но я убежден, что у нашей команды огромный потенциал. Перерыв на матчи сборных может пойти нам на пользу.

Матчи в российской лиге тяжелые. Особенно сейчас, когда дела у нас идут плохо. Все клубы отлично подготовлены. Матчи здесь гораздо сложнее, соперники опытные. Так что для меня это большой вызов.

Уровень российской лиги выше чешского, но нет ничего, с чем я не мог бы справиться. Чешская лига более оборонительная, в России атакующие футболисты действуют лучше, они наглые, более уверенные в себе. Я бы сравнил матчи в российском чемпионате с матчами в Лиге Европы. Футболисты имеют высокое индивидуальное мастерство, но команды уязвимы в защите», – сказал Крал.

Крал также заявил, что увольнение Олега Кононова с поста главного тренера «было только вопросом времени».