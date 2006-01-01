Крал: «Учитывая результаты, отставка Кононова была вопросом времени. Кто будет новым тренером, я не знаю»

вот вопрос - а нахрена тебя вообще брали? есть такой же Умяров, только свой
Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал отставку главного тренера команды Олега Кононова.
«Конечно, я представлял начало своей карьеры в «Спартаке» иначе. Как и каждому футболисту, мне хочется побеждать. Однако ситуация такова, что после воскресного поражения в матче с «Оренбургом» тренер ушел в отставку. Учитывая неблагоприятные результаты, это было, пожалуй, только вопросом времени. Кто будет новым тренером, я не знаю, но увидим в ближайшее время. Возможно, его назначат в перерыве на матчи сборных.
Осложняет ли это мое положение в «Спартаке»? Я думаю, что ситуация не изменилась вообще», – сказал Крал.
- В воскресенье «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова.
- По итогам 11 туров команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
- «Спартак» купил 21-летнего Крала за 12 миллионов евро.