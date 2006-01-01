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    Крал: «Учитывая результаты, отставка Кононова была вопросом времени. Кто будет новым тренером, я не знаю»

    Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал прокомментировал отставку главного тренера команды Олега Кононова.

    «Конечно, я представлял начало своей карьеры в «Спартаке» иначе. Как и каждому футболисту, мне хочется побеждать. Однако ситуация такова, что после воскресного поражения в матче с «Оренбургом» тренер ушел в отставку. Учитывая неблагоприятные результаты, это было, пожалуй, только вопросом времени. Кто будет новым тренером, я не знаю, но увидим в ближайшее время. Возможно, его назначат в перерыве на матчи сборных.

    Осложняет ли это мое положение в «Спартаке»? Я думаю, что ситуация не изменилась вообще», – сказал Крал.

    • В воскресенье «Спартак» объявил об отставке главного тренера Олега Кононова.
    • По итогам 11 туров команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • «Спартак» купил 21-летнего Крала за 12 миллионов евро.

    Источник: Sport.cz

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6042

      piligrim1986 1 минуту назад

      вот вопрос - а нахрена тебя вообще брали? есть такой же Умяров, только свой

      0
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      Рейтинг: +11780

      bset 4 минуты назад

      Мне вот всегда был очень интерес процесс подписания игроков из-за рубежа, у которых в Европе все неплохо складывается. Вот, например, Шюррле. Приходит к нему агент и говорит "Смотри, тебя хотят видеть в Спартаке. Поедешь за них играть?". Он такой "Дай мне время подумать", достает ноут, начинает гуглить, что за Спартак такой. А там куча вылетов в еврокубках на ранних стадиях, постоянно с тренерами что-то, какие-то скандалы со всякими Глушаковыми, вечно в середине таблицы заканчивают чемпионат. Вот как на это все можно согласиться?

      0
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      Рейтинг: +487

      OBOLEV 8 минут назад

      Че все докопались до Кононова ?! Дело не только в НЕМ. Эмири всем все доказал. Валера, настало твое время)))

      0
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      Рейтинг: +5080

      Старикан 25 минут назад

      Свою лепту в отставку Кононова он тоже внёс! А ведь на него возлагали очень большие надежды...

      0
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      Рейтинг: +1186

      AZ 33 минуты назад

      Этот пудель помоему интервью дает больше чем играет. Не игрок, а блогер какой то

      1
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      Рейтинг: +20847

      gol_kak_sokol > AZ 14 минут назад

      Просто Бомбардир, как всегда, нарезает одно интервью на сотню фрагментов. Так больше кликов, больше денег. Так что Крал здесь не причем, пока ничего ни у кого не украл.

      1
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      Рейтинг: +389

      Filllllll > gol_kak_sokol 3 минуты назад

      Клара может спать спокойно? Её кораллы в сохранности.

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