Коке и Фелиш встретились с российскими болельщиками «Атлетико»

Пресс-служба «Атлетико» сообщила о встрече полузащитника Коке и форварда Жоау Фелиша с российскими болельщиками в Москве.

«Мы хорошо провели время!» – подписан общий снимок в твиттер-аккаунте мадридского клуба.

Сегодня, 1-го октября, команда Диего Симеоне сыграет с «Локомотивом» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.