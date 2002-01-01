Коке и Фелиш встретились с российскими болельщиками «Атлетико»

Пресс-служба «Атлетико» сообщила о встрече полузащитника Коке и форварда Жоау Фелиша с российскими болельщиками в Москве.
«Мы хорошо провели время!» – подписан общий снимок в твиттер-аккаунте мадридского клуба.
Сегодня, 1-го октября, команда Диего Симеоне сыграет с «Локомотивом» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.
- Российский клуб возглавляет группу D после победы 2:1 над «Байером». «Атлетико» в первом туре сыграл вничью 1:1 с «Ювентусом» – команды занимают третье и второе места соответственно.
- Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сказал, что продал все билеты на домашние матчи ЛЧ.
@Koke6 y @joaofelix70 conocieron a la Peña Atlética Colchoneros Unidos de Rusia en Moscú— Atlético de Madrid (@Atleti) 30 сентября 2019 г.
¡Qué bien lo pasamos!
https://t.co/wYBH0W14n2
#LokomotivAtleti
#UCL
#AúpaAtleti pic.twitter.com/SVcWmWZdXw