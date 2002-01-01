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    Коке и Фелиш встретились с российскими болельщиками «Атлетико»

    Пресс-служба «Атлетико» сообщила о встрече полузащитника Коке и форварда Жоау Фелиша с российскими болельщиками в Москве.

    «Мы хорошо провели время!» – подписан общий снимок в твиттер-аккаунте мадридского клуба.

    Сегодня, 1-го октября, команда Диего Симеоне сыграет с «Локомотивом» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    • Российский клуб возглавляет группу D после победы 2:1 над «Байером». «Атлетико» в первом туре сыграл вничью 1:1 с «Ювентусом» – команды занимают третье и второе места соответственно.
    • Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков сказал, что продал все билеты на домашние матчи ЛЧ.

    Источник: Официальный твиттер «Атлетико»

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