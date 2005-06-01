Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    «Локомотив» продал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о продаже билетов на игры Лиги чемпионов.

    «На три домашних матча в Лиге чемпионов уже проданы все билеты.

    То есть играть с «Атлетико» и «Ювентусом» будем при полных трибунах», – цитируют функционера «Известия».

    Команда Юрия Семина также примет третьего соперника по группе D, «Байер». В матче первого тура московский клуб обыграл леверкузенский со счетом 2:1 и возглавил группу.

    • Домашний стадион «Локомотива» вмещает 27804 зрителя.
    • Матч «Локомотив» – «Атлетико» пройдет сегодня, 1-го октября, на «РЖД Арене». Начало – в 22:00 по московскому времени.
    • Встреча с «Ювентусом» состоится 6-го ноября, с «Байером» – 26-го.

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:39
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79357
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73829
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru