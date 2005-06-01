«Локомотив» продал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов

А в плацкартный вагон ещё есть билеты...
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о продаже билетов на игры Лиги чемпионов.
«На три домашних матча в Лиге чемпионов уже проданы все билеты.
То есть играть с «Атлетико» и «Ювентусом» будем при полных трибунах», – цитируют функционера «Известия».
Команда Юрия Семина также примет третьего соперника по группе D, «Байер». В матче первого тура московский клуб обыграл леверкузенский со счетом 2:1 и возглавил группу.
- Домашний стадион «Локомотива» вмещает 27804 зрителя.
- Матч «Локомотив» – «Атлетико» пройдет сегодня, 1-го октября, на «РЖД Арене». Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Встреча с «Ювентусом» состоится 6-го ноября, с «Байером» – 26-го.