«Локомотив» продал все билеты на домашние матчи Лиги чемпионов

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о продаже билетов на игры Лиги чемпионов.

«На три домашних матча в Лиге чемпионов уже проданы все билеты.

То есть играть с «Атлетико» и «Ювентусом» будем при полных трибунах», – цитируют функционера «Известия».

Команда Юрия Семина также примет третьего соперника по группе D, «Байер». В матче первого тура московский клуб обыграл леверкузенский со счетом 2:1 и возглавил группу.