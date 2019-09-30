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    Марсело, Иско и Модрич – в заявке «Реала» на матч с «Брюгге», Бэйл и Хамес – вне состава

    Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

    В состав по разным причинам не попали Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Альваро Одриосола, Марко Асенсио, Браим Диас, Ферлан Менди, Родриго и Мариано Диас.

    Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

    Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело;

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;

    Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

    • Матч «Реал» – «Брюгге» состоится во вторник 1 октября.
    • Начало игры – в 19:55 по московскому времени.
    • Испанцы в первом туре ЛЧ уступили «ПСЖ», а бельгийцы сыграли вничью с «Галатасараем».

    Источник: Официальный твиттер «Реала»

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    30.09.2019 23:34
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