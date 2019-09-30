Марсело, Иско и Модрич – в заявке «Реала» на матч с «Брюгге», Бэйл и Хамес – вне состава

Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

В состав по разным причинам не попали Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Альваро Одриосола, Марко Асенсио, Браим Диас, Ферлан Менди, Родриго и Мариано Диас.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;

Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.