Марсело, Иско и Модрич – в заявке «Реала» на матч с «Брюгге», Бэйл и Хамес – вне состава

Тренерский штаб «Реала» во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».
В состав по разным причинам не попали Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Альваро Одриосола, Марко Асенсио, Браим Диас, Ферлан Менди, Родриго и Мариано Диас.
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.
- Матч «Реал» – «Брюгге» состоится во вторник 1 октября.
- Начало игры – в 19:55 по московскому времени.
- Испанцы в первом туре ЛЧ уступили «ПСЖ», а бельгийцы сыграли вничью с «Галатасараем».