Гендиректор «Ахмата»: «В срочном порядке обсуждаем с президентом назначение Шалимова»

Шалимов ,если будет ,то тоже не более года максимум
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил, что клуб рассматривает вариант с приглашением Игоря Шалимова на пост главного тренера.
«У нас сейчас произошла неожиданная отставка. В данный момент мы сидим с президентом и в срочном порядке обсуждаем назначение Шалимова», – сказал Айдамиров.
- Сегодня Рашид Рахимов покинул «Ахмат» по собственному желанию.
- По итогам 11 туров грозненская команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
- Последним клубом Шалимова были «Химки».
- Команду из Подмосковья он покинул в апреле текущего года.