Гендиректор «Ахмата»: «В срочном порядке обсуждаем с президентом назначение Шалимова»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил, что клуб рассматривает вариант с приглашением Игоря Шалимова на пост главного тренера.

«У нас сейчас произошла неожиданная отставка. В данный момент мы сидим с президентом и в срочном порядке обсуждаем назначение Шалимова», – сказал Айдамиров.