Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    Гендиректор «Ахмата»: «В срочном порядке обсуждаем с президентом назначение Шалимова»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил, что клуб рассматривает вариант с приглашением Игоря Шалимова на пост главного тренера.

    «У нас сейчас произошла неожиданная отставка. В данный момент мы сидим с президентом и в срочном порядке обсуждаем назначение Шалимова», – сказал Айдамиров.

    • Сегодня Рашид Рахимов покинул «Ахмат» по собственному желанию.
    • По итогам 11 туров грозненская команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Последним клубом Шалимова были «Химки».
    • Команду из Подмосковья он покинул в апреле текущего года.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.09.2019 23:23
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +406

      fhnv 1 час назад

      Шалимов ,если будет ,то тоже не более года максимум

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73807
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru